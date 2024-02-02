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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

واصف: العرض والطلب هو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب بمصر

سوق الذهب
سوق الذهب

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن سعر الذهب في مصر يتأثر بـ 3 عوامل أساسية، أولها سعر الذهب بالبورصات العالمية، وسعر الدولار بالسوق السوداء، والعرض والطلب.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أنه بعد قرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة، ارتفع سعر الذهب عالميا.

وأشار إلى أن تسعير الذهب في السوق المصري يتأثر بشدة بعامل العرض والطلب، وهو المتحكم الرئيسي في سعر الذهب، منوها بأن هناك تدافعا شديدا اليوم على شراء الذهب للاستثمار، متابعا: "العميل بينزل يشتري سبائك وجنيهات وليس للزينة، وأعتبر هذا تغير في الثقافة الاستثمارية المصرية".

ونوه أن تدافع المواطنين على الشراء أثر على سعر الدهب بالارتفاعات المتتالية، مواصلا: "الناس اللى اشترت الذهب للاستثمار هتوصل لنقطة أنها محتاجة إلى تسييل الفلوس، ومع أول حركة بيع هتحصل فى الأسواق هنلاقي السعر بينزل بشكل سريع وهيحصل تدافع للبيع".

اتحاد الصناعات ارتفع سعر الذهب الإعلامية سارة حازم الدولار بالسوق السوداء

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