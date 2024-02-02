مصير مأساوي لموظف استخبارات سرب أسرار أمريكا.. تفاصيل

تم تسريب أسرار الاختراق الأمريكية وتفاصيل هجمات القرصنة التي قامت بها الولايات المتحدة على الحكومات الأجنبية والمشتبه بهم في الإرهاب وأهداف أخرى، وذلك من خلال تسريب أكبر كمية من المعلومات السرية في تاريخ وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA).

ووفقا لموقع “روسيا اليوم” تم إدانة جوشوا شولتي، وهو مهندس برمجيات سابق في الوكالة، بتهم الجاسوسية واختراق الكمبيوتر وازدراء المحكمة وإدلاء بشهادات كاذبة لمكتب التحقيقات الفيدرالي وحيازة الأبحاث الإباحية للأطفال.

تم الحكم على شولتي، البالغ من العمر 35 عامًا، بالسجن لمدة 40 عامًا من قبل القاضي في محكمة الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد كان شولتي المصدر وراء ما يعرف بـ "إصدار الصندوق السابع" الذي نشرته ويكيليكس في عام 2017، والذي كشف عن طرق استخدام وكالة الاستخبارات المركزية لاختراق الهواتف الذكية والأجهزة الأخرى.

أثارت التقارير المدوّنة في هذا الإصدار كيفية تجسس الولايات المتحدة على الحكومات الأجنبية والمشتبه بهم في الإرهاب وأهداف أخرى، ما تسبب في إحراج كبير لوكالات المخابرات الأمريكية.

وقد أشارت التقارير أيضًا إلى وجود مؤامرة سرية لوكالة الاستخبارات المركزية لاختطاف أو اغتيال مؤسس ويكيليكس جوليان أسانج.

قبل اعتقاله في عام 2018، ساعد شولتي في إنشاء أدوات الاختراق التي كشف عنها لاحقًا لويكيليكس. وتضمنت تكتيكات وكالة الاستخبارات المركزية جهودًا لتحويل التلفزيونات الذكية إلى أجهزة استماع. زعمت النيابة العامة أنه كان وراء "أكثر الكشفيات الضارة للمعلومات السرية في تاريخ أمريكا".

شدد شولتي خلال المحاكمة في يوليو 2022 على أن وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفدرالي يجعلانه ذبيحة فداء لتسريب مهين للبيانات يمكن أن يكون قد تمت سرقته من قبل مئات آخرين.

وادعى أيضًا أنه ليس لديه دوافع للقيام بتسريب مثل هذه المعلومات. وخلال جلسة الجمعة للنطق بالحكم، اشتكى من الظروف الرهيبة في زنزانته في نيويورك، التي وصفها بأنها "قفص تعذيب"، وقال إن المدعين يسعون إلى "الانتقام" بعد أن قدموا سابقًا اتفاقًا له بالاعتراف بالذنب وتقديم عقوبة سجن لمدة 10 سنوات.

وبعد اعتقاله في عام 2018، استمر البرمجي السابق في محاولة تسريب المواد السرية، ما وصفه المدعون بـ "حرب معلومات" مع الحكومة الأمريكية، حسبما صرح القاضي.