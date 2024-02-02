موبايل 5G رخيص الثمن بمواصفات ممتازة من فيفو Vivo

أطلقت شركة فيفو Vivo، هاتفها الذكي Vivo Y200 5G في أكتوبر من العام الماضي، في ذلك الوقت، طرحت الهاتف بنسخة وحيدة من ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت ومتغير تخزين بسعة 128 جيجابايت.

واليوم، كشفت العلامة التجارية الصينية، عن تكوين جديد لجهاز Vivo Y200 5G، بسعة تخزين مضاعفة، وهو يأتي ضمن فئة الأسعار الاقتصادية، ويتميز ببعض المواصفات الرائعة.

سعر ومواصفات فيفو Vivo Y200 5G

وبحسب ما ذكره موقع "gizmochina"، ينطلق إصدار فيفو الجديد من هاتف Vivo Y200 5G، بسعة 8 + 256 جيجابايت، يبلغ سعر التكوين الجديد في الهند 23999 روبية هندية (أي ما يعادل 8951 جنيها مصريا)، بينما يبلغ الطراز الأساسي 8 جيجابايت + 128 جيجابايت حوالي 21999 روبية هندية (أي ما يعادل 8.205 جنيها مصريا).

Vivo Y200 5G

وبالنسبة لمواصفاته، يتميز هاتف فيفو Vivo Y200 5G، بشاشة كبيرة من نوع AMOLED، بقياس 6.67 بوصة، بجودة عرض FHD+، تبلغ دقتها 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز وتقنية HDR10+، مع سطوع يبلغ 800 شمعة في المتر المربع.

يعمل هاتف فيفو Vivo Y200 5G، بمعالج ثماني النواة من نوع Snapdragon 4 Gen 1، والمطور من قبل شركة كوالكوم بدقة تصنيع 6 نانومتر، والذي يعمل بسلاسة مع ذاكرة الوصول العشوائي رام بسعة 8 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 جيجابايت.

Vivo Y200 5G

ويحزم هاتف فيفو Vivo Y200 5G، بطارية كبيرة بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 44 وات، من خلال منفذ شحن من نوع USB-C، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم Funtouch 13 التابعة لشركة فيفو، والمستندة إلى نظام التشغيل Android 13.

وبالنسبة للتصوير الفوتواغرفي، يتميز هاتف Vivo Y200 5G، بكاميرا خلفية مزدوجة بمستشعر رئيسي بدقة 64 ميجابكسل، مع دعم OIS وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل، مصحوبة بفلاش Smart Aura Light، ويحتوي الهاتف على كاميرا إمامية بدقة 16 ميجابكسل لالتقاط صور سيلفي، ويتميز الهاتف بماسح ضوئي لبصمات الأصابع جانبي مدمج أسفل الشاشة وتصميم إطار مسطح ووحدة كاميرا مستطيلة الشكل.