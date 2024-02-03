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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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"التواصل بالأفكار دون التحدث".. زرع أول شريحة للإنسان| شاهد

صدى البلد

أعلنت  شركة "نيورالينك" الناشئة زرع أول شريحة للإنسان والتي شارك في تأسيسها رجل الأعمال “إيلون ماسك”، ووعدت هذه الشريحة  بتغير حياة البشر وخاصة مرضى الإعاقة والتواصل.

وأدعى ماسك أن الشريحة ستعالج ضعف البصر، وستملك القدرة على إعطاء البصر لفقديه، عن طريق إرسال الشريحة رؤية مباشرة إلى الدماغ من خلال تحفيز الأجزاء البصرية من القشرة، مما يخلق صورة ذهنية للعالم أمام المريض، وتسمى هذه التقنية "BlindSight".

كما تستطيع الشريحة استعادة وظائف الجسم بالكامل، وذلك للأشخاص الذين يعانون من إصابة في الحبل الشوكي، كما يمكن للشريحة  أيضاً التحكم في نوبات الصرع.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي:

 

أول شريحة للإنسان إيلون ماسك شركة نيورالينك

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