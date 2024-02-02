شهدت حكم 5 رؤساء.. أكبر معمرة تونسية تفارق الحياة

توفيت جمعة الرزقي أكبر سيدة تونسية عن عمر 122 عاماً، حيث عايشت حكم 5 رؤساء تعاقبوا على رئاسة تونس، ولدت جمعة بمدينة نفزة بمحافظة بنزرت شمال شرقي تونس.

المعمرة التونسية ولدت 14 يناير 1902، أنجبت جمعة 9 أبناء، بينهم ٧ بنات وولدين، ولديها 31 حفيداً وأكثر من 20 أحفاد الأحفاد، وعاصرت فترة الملكية وفترة الاستعمار الفرنسي لتونس، ثم فترة معركة التحرير وتحقيق الاستقلال 1956.

و حضرت جمعة الرزقي زمن حكم الرئيس الراحل بورقيبة، كما شهدت قيام الثورة في عام 2011، وتعاقب عليها 20 حكومة منذ ميلادها، لتصبح أكبر معمرة في تونس بعمر 122 سنة.

للمزيد من التفاصيل، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: