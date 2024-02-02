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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الرقابة على الصادرات تستقبل الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية لبحث التعاون

تعاون مصري لبناني
تعاون مصري لبناني

استقبلت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية بفرع الهيئة بالإسكندرية

أستقبل المهندس هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية  : نور العطوى الملحق الاقتصادي بالسفارة اللبنانية في القاهرة وبحضور الدكتور: احمد القرنشاوى رئيس الإدارة المركزية للجمارك الإسكندرية  ومدير عام أمن هيئة الميناء
حيث تأتى هذه الزيارة من اجل تعزيز التعاون الثنائي والتبادل التجاري بين جمهورية مصر العربية ولبنان الشقيقة
وتعتبر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات هي أول هيئة حكومية مصرية معتمدة تسجل في نظام سابر السعودي وتمنح شهادة تقيم المطابقة طبقًا للمواصفة الدولية 17065:ISO/IEC.

 منظومة معامل واعتماد دولي

وقال المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الهيئة تُعد إحدى الجهات الحكومية الرائدة بالدولة التي تمتلك منظومة معامل واعتماد دولي متكاملة في جميع مجالات نظم تقييم المطابقة الدولية، وذلك باعتمادها الدولي كجهة مانحة لشهادات المطابقة للمنتجات الصناعية وفقا لنظام الأيزو ISO 17065، واعتمادها الدولي في تنافسية المعامل وإجراء الاختبارات والمعايرة المعملية وفقا للأيزو ISO 17025 لقرابة 2000 مجال اختبار في 300 معمل متطور بفروع الهيئة المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية وكذلك اعتمادها الدولي كجهة فحص وتفتيش معتمدة دوليا وفقا لنظام الأيزو ISO 17020  فضلا عن منظومة إدارة الجودة وفقا لنظام الأيزو ISO 9001.

الصادرات مصر لبنان الواردات الاسكندرية

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