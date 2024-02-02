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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الري: نرحب بتوفير كافة أشكال الدعم للأخوة الفلسطينيين في مجال المياه

وزير الري
وزير الري

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ترحيب الوزارة بتوفير كافة أشكال الدعم المطلوب للأخوة الفلسطينيين في مجال المياه بشكل عاجل عن طريق مجموعة من الإجراءات الآنية، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المصرية المعنية، بالإضافة إلى ترحيب الوزارة بنقل الخبرات المصرية للجانب الفلسطيني في مجالات حصاد مياه الأمطار والإدارة الرشيدة للمياه الجوفية كإجراءات مستقبلية للتعامل مع تحديات المياه بالأراضي الفلسطينية.


جاء ذلك خلال لقاء عقده وزير الموارد المائية والري مع المهندس مازن غنيم رئيس سلطة المياه الفلسطينية، والوفد المرافق له.

وأشاد سويلم بالعلاقات الأخوية التاريخية التي تربط الشعبين المصري والفلسطيني.. مؤكدا متابعته الدائمة لما يواجهه إخواننا في الأراضي الفلسطينية المحتلة من هجمات إسرائيلية مستمرة في قطاع غزة والتي تمثل تهديدا خطيرا للوضع الإنساني بالقطاع، كما تثير الكثير من القلق فيما يخص توفير احتياجات المياه للسكان المدنيين المحاصرين بالقطاع والتي تعد خدمة إنسانية يكفلها القانون الدولي والإنساني، فبالإضافة لما خلفه العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة والذي حصد أرواح حوالي 27 ألف شهيد و66 ألف مصاب حتى الآن، فإن تدهور الأوضاع الإنسانية وفقدان الاحتياجات الأساسية للحياه مثل المياه والغذاء والكهرباء يجعل هذا الرقم قابل للزيادة بصورة كبيرة.

وأشار سويلم إلى رغبته في تجديد مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر و فلسطين في مجال إدارة الموارد المائية، والتي تهدف لتنمية المهارات ورفع قدرات الكوادر الفنية بدولة فلسطين في مجالات التخطيط وإدارة وتنمية الموارد المائية من خلال إيفاد الأكاديميين والباحثين والكوادر الفنية من فلسطين إلى مصر للتدريب وتبادل الخبرات، حيث ترحب الوزارة بتقديم دورات تدريبية للجانب الفلسطيني عن طريق التعلم عن بعد (Online).

من جهته، استعرض المهندس غنيم ممارسات الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة واستخدامه للمياه كسلاح عقاب جماعي لسكان القطاع، بالإضافة لما تقوم به السلطات الإسرائيلية من ممارسات في الضفة الغربية بالتحكم في مخزونات المياه الجوفية وحرمان السكان الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في المياه.

وأعرب رئيس سلطة المياه الفلسطينية عن رغبته في تعزيز الاستفادة من الخبرات والكوادر المصرية في التعامل مع هذه التحديات الكبيرة التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مجال المياه من خلال اتخاذ مجموعة من التدخلات العاجلة، وبما يعمل على عدم تفاقم الأوضاع في قطاع غزة.

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