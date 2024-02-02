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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

بحضور وزير قطاع الأعمال العام

إيجيكو توقع بروتوكولا وشراكة لإقامة مشروع زراعي وحيواني بالصالحية الجديدة

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال خلال توقيع برتوكول التعاون

يشهد وزير قطاع الأعمال العام توقيع بروتوكول وشراكة لإقامة مشروع تصنيع زراعي وإنتاج حيواني وألبان بالصالحية الجديشهد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، توقيع بروتوكول تعاون وشراكة بين شركة النصر العامة للمباني والإنشاءات (إيجيكو) التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير وشركة "هيلثي فاميلي" العاملة في مجال التنمية الزراعية والإنتاج الحيواني والتصنيع الغذائي.

يستهدف بروتوكول التعاون والشراكة إقامة مشروع تصنيع زراعي وانتاج حيواني وذلك باستغلال مساحة 100 فدان من أرض مزرعة الصالحية بمدينة الصالحية الجديدة، المملوكة لشركة إيجيكو، بحجم استثمارات أولية تبلغ قيمتها 500 مليون جنيه، وتشمل المشروعات مزارع أبقار لإنتاج الألبان ومصانع لإنتاج الجبن والزبادي ومنتجات الألبان الأخرى ومصنع عصائر واخر للأعلاف بالإضافة إلى محطة لفرز الخضر والفاكهة بهدف التصدير للخارج.

أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام  أن الوزارة حريصة على العمل والتعاون مع القطاع الخاص والاستفادة من خبراته الإدارية والفنية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة وموارد تمويلية ضخمة، من خلال كافة أوجه التعاون والشراكات وأن الخريطة الاستثمارية لدى الوزارة تشمل المشروعات والقطاعات، مشيرا أن هناك توجيه للشركات التابعة بفتح المجال وإتاحة المعلومات اللازمة أمام الشركات الخاصة لزيادة المشاركات والتعاون خاصة في القطاعات الإنتاجية في إطار التوجه العام بدعم الاستثمار الخاص ليحتل مكانته الطبيعية في الاقتصاد القومي لاسيما الاستثمار فى مشروعات الغذاء والتصنيع الزراعى والإنتاج الحيواني.

أوضح الدكتور عصمت أن اتفاق الشراكة بين شركة ايجيكو والمستثمر الذي يعمل في مجال التصنيع الزراعي والإنتاج الحيواني يمثل امتدادًا لما تشهده الدولة حاليا من طفرة كبيرة على صعيد الاستصلاح  والتوسع الرأسى والأفقى فى مجال الانتاج الزراعى وتعظيم العائد الاقتصادى من وحدتى الارض والمياة من التصنيع واستخدام التكنولوجيا الحديثة، وفي إطار استراتيجية الوزارة لاستغلال الأصول وتعظيم عوائدها والمساهمة في المشروعات التنموية.

توقيع البرتوكول

وقع البروتوكول كل من المهندس أحمد أبو شبانة العضو المنتدب لشركة النصر العامة للمباني والإنشاءات، ومحمد مصطفى عن شركة "هيلثي فاملي"، بحضور المهندس هاني سليمان رئيس الشركة القابضة للتشييد والتعمير. ويذكر أن شركة إيجيكو يرجع تأسيسها إلى عام 1938 وتعمل في مجال المقاولات ومنها الشبكات والمرافق ومحطات التنقية، منشآت المباني الصناعية، الإنشاءات العامة، والأعمال البحرية.

قطاع الاعمال إيجيكو التنمية الزراعية الإنتاج الحيوانى التصنيع الغذائي

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