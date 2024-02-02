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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: 170 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الألعاب الإلكترونية

الألعاب الإلكترونية
الألعاب الإلكترونية

قال المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، إنّ بعض التقديرات تشير إلى أن مصر بها 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية من إجمالي 3 مليارات حول العالم، كما ان متوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة، وبالتالي، فإنها ليست حكرا على الأطفال. 


وأضاف عبدالتواب، في حواره على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن مصر لديها مجموعة من المطورين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة تحاول إطلاق ألعاب إلكترونية وتصديرها حتى تكون جزءً من صادرات مصر الرقمية. 


وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية وخبير التحول الرقمي وأمن المعلومات، أن صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، منهم 170 مليون دولار للألعاب الإلكترونية بنسبة 2.5% إلى 3%، وهو ما يدفع تجاه المزيد من العمل، لأنها فرصة كبيرة جدا، في ظل وجود عدد كبير من المطورين في مصر، كما أن المنطقة العربية تخلو من الألعاب الإلكترونية ذات طابع عربي. 
 

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