محمد صفوت يفتتح مواجهة مصر والإكوادور في كأس ديفيز.. تفاصيل القرعة

أقيمت مراسم قرعة مباراة مصر والإكوادور الفاصلة فى كأس ديفيز للتنس، والتى تنطلق غدًا الجمعة فى تمام الحادية عشرة ظهرًا بالملعب الرئيسى بنادى الجزيرة.



وأجرى القرعة الحكم العام للمباراة روبرت براون فى حضور كل من رئيس اتحاد التنس الكابتن اسماعيل الشافعى والسكرتير العام للاتحاد المهندس وليد سامى والسكرتير العام المساعد مروى عبد الرحمن ونائب رئيس اتحاد التنس بالاكوادور ورئيس لجنة التنس بنادى الجزيرة الدكتور اسماعيل خرما وعضو اللجنة الكابتن نادر زهران والمدير الفنى لاتحاد التنس الكابتن ضياء نبيل.



وقام بسحب القرعة الكابتن نادر زهران والتى اسفرت عن خوض نجمنا المصنف 358 عالميا محمد صفوت للمياراة الاولى الافتتاحية امام لاعب الاكوادور المصنف رقم 312 عالميا الفارو ميزا بينما يلتقى لاعبنا المصنف 735 عالميا عمرو عصراوى مع المصنف 307 عالميا ايميلو جوميز.



وتقام غدا مباراتين فى الفردى على ان تقام السبت فى العاشرة صباحا مباراة الزوجى محمد صفوت واكرم السلالى مع اندرياس اندراد ودييجو هيدالجو ويليها مباراتى الفردى حال عدم حسم اى فريق للمباريات الثلاث الاولى ويلعب محمد صفوت مع ايميلو وعمرو عصراوى مع الفارو.



وبدأت مراسم قرعة المباراة بكلمة ترحيب بالحضور من جانب الكابتن اسماعيل الشافعى والذى اكد على إنتهاء كافة التجهيزات الخاصة باللقاء للخروج به فى افضل صورة مشرفة لمصر كالمعتاد.



وأهدى الكابتن اسماعيل الشافعى درع الاتحاد المصرى للتنس الى كل من نائب رئيس اتحاد التنس الاكوادورى والحكم العام للمباراة.

70E68DC3-D1DF-4FFF-9BAF-725BF9F9C9A8

3E01CFB1-D295-4C64-BD2E-6B20075D9F3A

4950FF55-10EF-4056-9A90-3F7D6BC4B852

AAFD0E72-ED16-4F51-A6FA-ABA720E17B16

62A0E226-DA0D-41FD-8907-BADC99BA6E06

A7C19B3A-8900-4A5A-962C-C1048CB3EB6A

370C2D9F-FDA1-4268-92D3-37CE10679EAE

9079B2F1-66A5-4F46-AD59-C79BD6988494

7983B26A-0F6C-425A-9F62-C08701B31C74