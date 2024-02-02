خطيب المسجد النبوي: أمر واحد يجلب السعادة وراحة البال ورضا رب العالمين

قال الشيخ عبدالمحسن القاسم ، إمام وخطيب المسجد النبوي ، إنه ينبغي أن لا يظن بأهل الخير والعفاف إلا خيراً.

جالب للسعادة

واستشهد " القاسم " خلال خطبة الجمعة الثالثة في رجب من المسجد النبوي بالمدينة المنورة، بما ، فقال الله سبحانه وتعالى: (لَّوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ).

ونبه إلى أن صون اللسان والسمع عن أعراض المسلمين راحة للبال وجالب للسعادة وسلامة للصدر ورضا لرب العالمين، منوهًا بأن من سنة الله سبحانه وتعالى ابتلائه لعباده ففي الحديث سئل البني صلى الله عليه وسلم أي الناس أشد بلاءً قال الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل.

وأوضح أن ما حدث في حادثة الإفك وما وقع فيها لأم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- في طريق العودة من غزوة بني المصطلق، حين نزلت من هودجها لبعض شأنها، فلما عادت افتقدت عقدًا لها، فرجعت تبحث عنه، وحمل الرجال الهودج ووضعوه على البعير وهم يحسبون أنَّها فيه .

وتابع: وحين عادت لم تجد الرَّكْب، فمكثت مكانها تنتظر أن يعودوا إليها بعد أن يكتشفوا غيابها، وصادف أن مرَّ بها أحد أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفوان بن المعطل السلمي رضي الله عنه، فحملها على بعيره، وأوصلها إلى المدينة، فاستغل المنافقون هذا الحادث، ونسجوا حوله الإشاعات الباطلة.

وأشار إلى أن الذي تولى ذلك عبد الله بن أبي بن سلول، وأوقع في الكلام معه ثلاثة من المسلمين: هم مسطح بن أثاثة، وحسان بن ثابت، وحَمنة بنت جحش.. فاتُّهِمت أم المؤمنين عائشة بالإفك، منوهًا بأنه قد أوذي النبي صلى الله عليه وسلم بما كان يقال إيذاء شديدًا، وصرح بذلك للمسلمين في المسجد.

فوائد حادثة الإفك

وأفاد بأنه -صلى الله عليه وسلم- أعلن ثقته التامة بزوجته وبالصحابي ابن المعطل السلمي، وحين أبدى سعد بن معاذ استعداده لقتل من تسبب في ذلك إن كان من الأوس، أظهر سعد بن عبادة معارضته؛ بسبب كون عبد الله بن أبي بن سلول من قبيلته.

وأضاف أنه لولا تدخل النبي صلى الله عليه وسلم وتهدئته للصحابة من الفريقين، لوقعت الفتنة بين الأوس والخزرج، فحادثة الإفك كادت أن تحقق للمنافقين ما كانوا يسعون إليه من هدم وحدة المسلمين، وإشعال نار الفتنة بينهم، ولكن الله سلَّم، وتمكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته -وهو في تلك الظروف الحالكة- أن يجتاز هذا الامتحان الصعب.

ونبه إلى أن من بين الفوائد المترتبة على هذه الحادثة، تشريع حد القذف وأهميته في المحافظة على أعراض المسلمين، فعندما وقعت حادثة الإفك أراد الله -عز وجل- أن يشرع بعض الأحكام التي تسهم في المحافظة على أعراض المؤمنين.