نشرة الفن.. أول رد من طارق صبري على إنفصاله عن شيري عادل.. طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسل العتاولة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:
ميخصش حد.. تعليق صادم من طارق صبري على شائعة طلاقه لـ شيري عادل
علق الفنان طارق صبري على الشائعات المتداولة بشأن حقيقة انفصاله عن الفنانة شيري عادل.
طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسل "العتاولة"
كشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى سيجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى سيشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.
دنيا عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد رشوان توفيق بهذه الرسالة
حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان الكبير رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ91.
سامو زين يشارك فى حفلات عيد الحب بدبي
يستعد المطرب ساموزين لإحياء حفل غنائى يوم 16 من شهر فبراير الحالى احتفالا بعيد الحب.
إيرادات فيلم الحريفة تتخطى 40 مليون جنيه
لازال فيلم الحريفة لنور النبوي وأحمد غزي وكزبرة يحصد الكثير والكثير من إيرادات هذا الموسم متفوقا على باقى أفلام الموسم.