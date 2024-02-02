نشرة الفن.. أول رد من طارق صبري على إنفصاله عن شيري عادل.. طارق لطفي يكشف تفاصيل مسلسل العتاولة

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

علق الفنان طارق صبري على الشائعات المتداولة بشأن حقيقة انفصاله عن الفنانة شيري عادل.

كشف الفنان طارق لطفي عن طبيعة الدور الذى سيجسده فى مسلسل “العتاولة” الذى سيشارك به في المارثوان الرمضاني القادم 2024.

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان الكبير رشوان توفيق بعيد ميلاده الـ91.

يستعد المطرب ساموزين لإحياء حفل غنائى يوم 16 من شهر فبراير الحالى احتفالا بعيد الحب.

لازال فيلم الحريفة لنور النبوي وأحمد غزي وكزبرة يحصد الكثير والكثير من إيرادات هذا الموسم متفوقا على باقى أفلام الموسم.