حقوق القاهرة تطمئن الطلاب بـ نتيجة الفصل الدراسى الأول

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، رسالة مهمة للطلاب بشأن نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الجامعى ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وقال الدكتور محمد سامح “أعزاؤنا طلاب القسم العربي الكرام لا داعي للقلق والاستعجال بشأن النتيجة فالنتائج الآن في مرحلة الرصد والمراجعة استعداد للبدء في إعلانها من اليوم بشكل تدريجي”.

وأضاف عميد كلية الحقوق ، بدأت عملية التصحيح والرصد بشكل مباشرة فور الانتهاء من أداء كل امتحان وذلك من أجل سرعة إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية وإتاحتها على موقع الكلية ، وشهدت المؤشرات الأولية لنتائج الامتحانات في المواد التي يجرى تصحيحها نسب نجاح جيدة حيث جاءت العينة العشوائية في مستوى جيد مع مستوى الامتحانات ونؤكد على أن عملية الرصد والتصحيح تتم بعناية وتركيز شديد من أجل نتائج مرضية للجميع.