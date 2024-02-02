نقابة قنا تفتتح مكتب خدمات لأطباء بنجع حمادى

أعلنت نقابة أطباء قنا، اليوم الجمعة، عن افتتاح مكتب خدمات نقابية، لأعضاء النقابة بمقر نادى الأطباء فى مركز نجع حمادى، ضمن سلسلة خدمات جارى تقديمها خلال الفترة المقبلة.



حضر فعاليات افتتاح المقر، الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور سمير فخري، والدكتور بدوي المعاون، والدكتور محمد العديسى.

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا ، إن افتتاح مكتب خدمات النقابة بمقر نادي الأطباء في نجع حمادي شمال المحافظة يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين النقابة وأطبائها فى مختلف مراكز المحافظة.

وأشار الديب، إلى أن افتتاح مكتب خدمات بمركز نجع حمادى بهدف تقديم الخدمة اللازمة للأطباء في أسرع وقت، وضمن مجموعة مقترحات وخدمات سوف تقدمها النقابة خلال الفترة القادمة لخدمة أعضائها.

وأوضح نقيب أطباء قنا ، بأن افتتاح مكتب للخدمات يأتي فى إطار أنشطة النقابة المختلفة التي تقدمها للأطباء والكوادر الطبية بمختلف مراكز المحافظة، للارتقاء بالمنظومة الطبية والتى سوف يكون لها تأثير ايجابى على الجميع.

