عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نقابة قنا تفتتح مكتب خدمات لأطباء بنجع حمادى

مكتب الأطباء بنجع
مكتب الأطباء بنجع حمادى

أعلنت نقابة أطباء قنا، اليوم الجمعة، عن افتتاح مكتب خدمات نقابية، لأعضاء النقابة بمقر نادى الأطباء فى مركز نجع حمادى، ضمن سلسلة خدمات جارى تقديمها خلال الفترة المقبلة.
 

حضر فعاليات افتتاح المقر، الدكتور محمد الديب، نقيب أطباء قنا، والدكتور محمود عبد المولى، أمين صندوق النقابة، والدكتور حيدر عبد الحميد، وكيل النقابة، والدكتور محمود عويس، عضو مجلس النقابة، والدكتور سمير فخري، والدكتور بدوي المعاون، والدكتور محمد العديسى.

 

قنا.. مصرع شخصين وإصابة 6 فى حادث انقلاب ميكروباص بمركز نقادة

دعم مشروعات الأمن الغذائى فى قنا بـ25 ألف كتكوت للتسمين

 

وقال الدكتور محمد الديب، نقيب الأطباء بقنا ، إن افتتاح مكتب خدمات النقابة بمقر نادي الأطباء في نجع حمادي شمال المحافظة يهدف إلى تسهيل عملية التواصل بين النقابة وأطبائها فى مختلف مراكز المحافظة.

وأشار الديب، إلى أن افتتاح مكتب خدمات بمركز نجع حمادى بهدف تقديم الخدمة اللازمة للأطباء في أسرع وقت، وضمن مجموعة مقترحات وخدمات سوف تقدمها النقابة خلال الفترة القادمة لخدمة أعضائها.

وأوضح نقيب أطباء قنا ، بأن افتتاح مكتب للخدمات يأتي فى إطار أنشطة النقابة المختلفة التي تقدمها للأطباء والكوادر الطبية بمختلف مراكز المحافظة، للارتقاء بالمنظومة الطبية والتى سوف يكون لها تأثير ايجابى على الجميع.
 

 

قنا نجع حمادى نادي الأطباء نقيب أطباء قنا خدمات نقابية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد اعتزال الفن| حقيقة إصابة الزعيم عادل إمام بـ «ألزهايمر».. وهكذا يقضي يومه

بعد قرار المركزي.. تفاصيل رفع سعر الفائدة على شهادتي بنكي مصر والأهلي

أمطار غزيرة قادمة.. الأرصاد تحذر: 7 محافظات تحت تأثير العواصف الرعدية الآن

فورمة جديدة.. محمد صلاح يستعرض عضلات بطنه في أحدث ظهور

مفاجأة في أسعار الحديد بعد قرار رفع الفائدة

فرج عامر يعلن عن 15 صفقة جديدة لدعم فريق الزمالك

تعليق ناري من رضا عبد العال على صفقات الزمالك الـ 7.. فيديو

بعد قرار رفع الفائدة 2%| أفضل شهادات الاستثمار في البنوك.. تصل إلى 30%

موضوعات متعلقة

شجرة عمران.. تحولت لمقهى اجتماعى لأهالى"المنشية" والغرباء يقصدونها لعلاج الأمراض الجلدية بقنا|شاهد

تدشين أول لجنة للغدد الصماء وهرمون النمو للأطفال بقنا

ترشيحاتنا

مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

مفتي الجمهورية: البدعة تكون محرَّمة عندما تخالف أحكام الإسلام

المستشار خفاجي بكشف المخالفات الأممية فى تنفبذ أحكام العدل الدولية

أردوغان يزور مصر الأيام المقبلة.. طفرة مرتقبة في العلاقات والتبادل التجاري بين مصر وتركيا

الصفقة تمت.. البرتغالي جوزيه جوميز مديرا فنيا لنادي الزمالك

حقيقة إيقاف مسلسل كوبرا لـ محمد إمام في رمضان 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 علاجات منزلية بسيطة سحرية لتقشير الجلد حول الأظافر

طريقة عمل كيك الحليب تيراميسو .. جديد وغير تقليدي

لحظة وصول محمد حماقي السعودية لإحياء حفل جدة | شاهد

2 مليون دولار| الأجهزة الأمنية توجع السوق السوداء.. وضبط متورطين في تجارة العملة

فيديو

بعد جدل الخطبة.. نزار الفارس يهدي حورية فرغلي وردة ومصحف.. تفاصيل

مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد رفع الفائدة.. ماذا حدث؟

تحت الصفر.. حالة الطقس اليوم وتوقعات الأرصاد الجوية

حماية الفئات متوسطة الدخل.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ