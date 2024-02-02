دي خيا يرفض العودة للدوري الإنجليزي من بوابة نوتنجهام فورست

أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة، رفض دافيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق، العودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز مجددا.

وذكر موقع "ذا أثليتيك" البريطاني، أن دي خيا رفض فرصة الانضمام إلى نوتنجهام فورست في فترة الانتقالات الشتوية التي انتهت مساء أمس الخميس.

ولا يرتبط دي خيا حاليا بأي فريق، منذ انتهاء مسيرته مع مانشستر يونايتد الصيف الماضي، وارتبط اسمه بالانتقال إلى عدة أندية.

وحسب الموقع فإن نوتنجهام غير راض عن أداء الحارسين مات تيرنر وأوديسياس فلاتشوديموس، ما دفعه لطلب ضم دي خيا، لكن الحارس البالغ من العمر 33 عاما رفض العرض قصير المدى.

واستقر نوتنجهام في نهاية المطلق على الحارس ماتز سيلس القادم من ستراسبورج، بصفقة تبلغ قيمتها الأولية 5.1 مليون جنيه إسترليني.

وتقلصت فرصة دي خيا في اللعب هذا الموسم مع انتهاء نافذة الشتاء، وهناك شكوك حول رغبته في إكمال مسيرته رغم صغر سنه بالنسبة لحارس مرمى.