تألق صفوت وعصراوى يقترب بفراعنة التنس من إنجاز تاريخي فى كأس ديفيز

نجح منتخبنا الوطنى للتنس من قطع شوط كبير فى المواجهة الفاصلة امام الاكوادور المؤهلة للمجموعة الأولى العالمية بعدما انهى اليوم الاول متقدما 2/ صفر.

واقترب منتخبنا بهذه النتيجة من تحقيق إنجاز تاريخى إذا حجز بطاقة الصعود لانها ستكون المرة الاولى وسيسجل التاريخ هذا الإنجاز لمجلس الإدارة الحالى برئاسة الكابتن اسماعيل الشافعى أسطورة التنس المصرية وللجيل الحالى من اللاعبين بقيادة النجم العالمى محمد صفوت الذى يقود الفريق مدربا ولاعبا.

وسار النجم الواعد عمرو عصراوى على خطى صفوت الذى فاز بالمباراة الاولى ليتألق عصراوى المصنف 735 عالميا ويهزم لاعب منتخب الاكوادور الاول ايميلو جوميز المصنف 307 عالميا فى مفاجأة مدوية بعد مباراة لم تستغرق سوى ساعة و33 دقيقة فقط بنتيجة 7/ 5 و 6/ 3 لينفجر الملعب من فرحة الجماهير التى احتشدت لمؤازرة الفريق وقفز الكابتن اسماعيل الشافعى وكل اعضاء مجلس الادارة من على مقاعدهم من شدة الفرح.

وعلى الفور توجه الكابتن اسماعيل الشافعى الى اللاعبين فى غرفة تغيير الملابس وقدم لهم التهنئة على الأداء الرجولى والروح القتالية والإصرار على عدم الخسارة.

وطالب الشافعى اللاعبين بضرورة مواصلة المباراة بنفس المستوى وتلك الروح و حجز بطاقة الصعود واضافة إنجاز تاريخى جديد الى سجل انجازات التنس المصرى .