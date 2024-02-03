مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي.. حل مشكلة الدولار خلال أيام.. تحذير عاجل من الأرصاد| توك شو

تناولت برامج الـ توك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:



مليارات الدولارات.. مصطفى بكري يزف بشرى من الاتحاد الأوروبي: «ربنا هيفتحها علينا»

استعرض الإعلامي مصطفى بكري، بيان السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بشأن الاتصال الهاتفي بين المفوض الأوروبي للجوار والتوسع، وبين السفير سامح شكري وزير الخارجية.



مفاجأة تكشفها حفيدة النقراشي باشا: مصطفى النحاس كان مُقربا من الإنجليز

قالت الدكتورة هدى شامل أباظة، أستاذ الأدب الفرنسي بجامعة عين شمس، وحفيدة محمود فهمي النقراشي رئيس وزراء مصر الأسبق، إن مصطفى النحاس باشا ومكرم عبيد رجال وطنيون ولكن حدث بينهم وبين الإنجليز تقاربا في فترة معينه وهي حادثة فبراير 1942 أثناء الحرب العالمية الثانية.



أسامة ربيع : تأثر الحركة في قناة السويس بسبب أزمات البحر الأحمر

أكد الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة العامة لقناة السويس، أن القناة تاثرت كثيرًا بالأحداث الجارية في المنطقة وأزمات البحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه أجرى اجتماعات مختلفة مع مسئولين بالملاحة الدولية ورؤساء الشركات المختلفة والتويلات العالمية، للوصول لمخرج للأزمة الحالية.

عضو بـ«الشؤون الإسلامية»: الهجوم الإسرائيلي على الأزهر شهادة في حق الإمام الأكبر

قال الدكتور عبدالغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هجوم الإعلام العبري الصهيوني على فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، هي شهادة في حق مؤسسة الأزهر وفضيلة الإمام، لافتا إلى أن مجلس الأمن أكد على ما قاله الأزهر الشريف.

سميحة أيوب تغازل رشوان توفيق على الهواء .. والأخير يرد

روت الفنانة سميحة أيوب، أحد المواقف التي جمعتها بالفنان القدير رشوان توفيق قائلة إنها أول ما تخرجت من المعهد بُلغت بإسناد بطولة "أهل الكهف"، وكانت سعيدة للغاية، ويتحدثوا عن جلب شباب من العهد للاستعانة بهم في العمل الفني، وكان من ضمن الشباب فنان جميل وراقي وهو رشوان توفيق.



مصطفى بكري: حل مشكلة الدولار خلال أيام.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن قضية أسعار الدولار ما زالت تسيطر على تفكير المواطنين والتجار اصبحوا يتوقفون عن البيع والشراء في الوقت الحالي.



موافى: فقدان الوزن المفاجئ أحد أعراض الإصابة بفرط نشاط الغدة الدرقية

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أسباب فقدان الوزن متعددة ونشاط الغدة الدرقية من بينها، بالإضافة إلى أمراض الجهاز الهضمي، والسكر، والتأثير النفسي، والدرن، والأورام.



800 ألف عميل يستفيدون من مبادرة التمويل العقاري

قال محمد سمير خبير التمويل العقاري ان الاثار الايجابية لمبادرة التمويل العقاري لم تظهر بالصورة المطلوبة على سوق العقارات في مصر.



كتل هوائية شديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الساعات القليلة المقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل جديدة بشأن طقس الساعات المقبلة، مشيرة إلى أن البلاد ستشهد اليوم استمرار حالة عدم استقرار الأحوال الجوية، حيث تتأثر البلاد بالمنخفض الجوي منذ يوم الإثنين الماضي، ومن المنتظر أن يستمر هذا التأثير حتى اليوم.