وحدات تكافؤ الفرص بالشرقية تنظم عددا من الندوات التوعوية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن للمرأة دور كبير في المجتمع وهى جزء لا ينفصل عنه بل مكون أساسي له ، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين، من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ، مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة باعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها احتياجًا للتوعية والرعاية.

وتنفيذاً لتعليمات محافظ الشرقية أكدت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح قامت بتنظيم ندوتين ، الندوة الأولى بعنوان "الفحص الذاتي لأمراض الثدي" تناولت الاكتشاف المبكر لأورام الثدي وذلك بالوحدة المحلية بالتلين ، والندوة الثانية بعنوان "الإسراء والمعراج" وذلك بالوحدة المحلية بشلشلمون التابعة لمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوة تثقيفية بعنوان "اسرتنا الصغيرة السعيدة "تناولت الحديث عن وسائل تنظيم الأسرة وتأثير كثرة الإنجاب على صحة الأم والمجتمع ،كما تناولت الأثار الضارة للاستخدام السيئ للمضادات الحيوية على الصحة وذلك بالتعاون مع قصر ثقافة منيا القمح وقسم التثقيف الصحي بالإدارة الصحية بمركز ديرب نجم وقامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين ، الأولى تحت عنوان "أفهمني " ناقشت السعادة الأسرية وأسس اختيار شريك الحياة وفن التعامل مع الأطفال والمراهقين ، والندوة الثانية تحت عنوان "دروس وعبر من رحلة الإسراء والمعراج " تناولت مكانة المسجد الحرام والمسجد الأقصى ،والمحافظة على الصلاة التي فرضت في رحلة الإسراء والمعراج وذلك بمقر المدينة الآمنة بمكتبة مصر العامة بفاقوس، بالتنسيق مع وحدة حماية الطفل ووحدة السكان برئاسة مركز فاقوس والإدارة الصحية بفاقوس.