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رئيس التحرير
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تعليم

جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني بزراعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الزراعة جامعة عين شمس جداول الدراسة والعملي للفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي ٢٠٢٣ /٢٠٢٤ لجميع برامج الكلية البرامج باللغة العربية البرامج الجديدة باللغة الانجليزية المستوي الأول علوم برنامج الهندسة الزراعية.

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قال الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة جامعة عين شمس، أن الكلية ملتزمة بقرارات المجلس الاعلي للجامعات، لافتا إلى انه لم تصدر اي تعليمات بمد فترة اجازة نصف العام.


وأكد الدكتور هشام الحريري خلال تصريحاته لصدي البلد، أن اجازة نصف العام اسبوعي، مع الالتزام بالجدول الزمني بالعام الدراسي الجاري.

وأصدر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرارًا بغلق المُنشأة المُسماة "الأكاديمية العربية للتدريب" والكائن مقرها في (بجوار محطة السكة الحديد - بشيبة النكارية - مركز الزقازيق – محافظة الشرقية)، وتدعي قبول دفعات من الطلاب الحاصلين على الدبلومات الفنية، والثانوية العامة، والأزهرية، وخريجي الجامعات المصرية، والمؤهلات العليا والمتوسطة في التخصصات الآتية (تمريض - تحاليل الطبية - قسم أسنان -  الأشعة)، وأن مدة الدراسة عامين أو عام مكثف دون اشتراط المجموع (50% أو أقل) أو سنة التخرج، مع توفير فرص عمل وإمكانية تقسيط المصروفات.

ووجه الدكتور أيمن عاشور بمُخاطبة كافة الجهات المُختصة لإعمال شأنها نحو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة؛ لتنفيذ القرارات الوزارية بالغلق الإداري، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية حيال المنشأة حال معاودة مُمارسة أعمالها مرة أخرى.

وأشاد الوزير بجهود لجنة الضبطية القضائية في التصدي لهذه الكيانات، موجهًا بتكثيف جهودها خلال الفترة المقبلة؛ لمُداهمة أية كيانات وهمية أو مقرات تُمارس أنشطة تعليمية، دون الحصول على ترخيص؛ حفاظًا على مصالح الطلاب وأولياء الأمور وضمانًا لعدم التلاعب بهم.

جاء ذلك في ضوء تقرير قدمه السيد عطا مستشار الوزير، بشأن عمل لجنة الضبطية القضائية، مؤكدًا أن لجنة الضبطية القضائية مُستمرة في التصدي للكيانات الوهمية، تنفيذًا لتوجيهات وزير التعليم العالي، مطالبًا الطلاب أولياء الأمور بعدم الانسياق وراء هذه الكيانات الوهمية.

كلية الزراعة جامعة عين شمس جداول الدراسة فصل الدراسى الثانى Jobs Education

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