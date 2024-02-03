فرج عامر يفجر مفاجأة.. مبروك على هذا المنتخب بطولة كاس أمم أفريقيا

توقع فرج عامر رئيس نادي سموحة فوز منتخب نيجيريا ببطولة كاس أمم أفريقيا عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب فرج عامر :بعد مشاهدة كل المنتخبات الافريقية ،نهائيا مبروك علي نيجيريا بطولة كاس أمم أفريقيا وبسهولة شديدة.

ونجح منتخب الكونغو الديمقراطية في التاهل للدور نصف نهائي من بطولة أمم إفريقيا، بعد الفوز على منتخب غينيا بنتيجة 3-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب الحسن واتارا بالعاصمة الإيفوارية أبيد جان.

وسجل أهداف منتخب الكونغو الديمقراطية كل من شانسيل مبيمبا في الدقيقة 27، ويوان ويسا ضربة جزاء في الدقيقة 65، وارثر ماسوكو في الدقيقة 85، وسجل هدف غينيا الوحيد ما بايو من ضربة جزاء في الدقيقة 20.

ويواجه منتخب الكونغو الديمقراطية في نصف النهائي الفائز من مواجهة كوت ديفوار ومالي.