الذهب السائل.. كيف يمكن لمعلقة زيت زيتون أن تنقذ حياتك من زيارة الطبيب؟

زيت الزيتون.. يعتبر من الزيوت الصحية التي توفر فوائد كبيرة للجسم، وربما يكون قد ينقذ حياتك، بغض النظر عن الطريقة التي تتناول بها زيت الزيتون، سواء كان ذلك عن طريق تناول ملعقة منه، أو سكبه على السلطة، أو إضافته إلى قهوتك، يتفق خبراء الصحة على أنه لا يوجد طريقة خاطئة لاستخدام زيت الزيتون في النظام الغذائي.

يعتبر زيت الزيتون من الدهون غير المشبعة وهو مليء بالمضادات الأكسدة والمركبات الصحية الأخرى التي لا يمكن العثور عليها في الدهون المأخوذة من الحيوانات أو المعالجة.

ووفقا لموقع “نيويورك بوست” تشير الأبحاث إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالتحول إلى استخدام زيت الزيتون سيستمتعون أيضًا بقائمة طويلة من الفوائد الصحية.

الفوائد الصحية لـ زيت الزيتون

من بين الفوائد الصحية المعروفة لزيت الزيتون هو استخدامه كملين طبيعي. الإمساك - أي تقلص أو عدم انتظام حركة الأمعاء - هو أكثر الشكاوى الهضمية شيوعًا والتي تدفع الملايين من البشرإلى حجز زيارات باهظة الثمن للأطباء كل عام.

يمكن أن يساعد زيت الزيتون في تخفيف هذه المشكلة - حيث تساعد الدهون على تهدئة جدار الأمعاء الداخلي للإنسان وتليين البراز عن طريق مساعدته على امتصاص المزيد من الماء.

أظهرت الدراسات أيضًا أن إضافة المزيد من زيت الزيتون إلى نظامك الغذائي قد يقلل من مخاطر الوفاة بسبب الخرف، وهو سابع أكثر أسباب الوفاة شيوعًا حسب منظمة الصحة العالمية.

بعض المركبات المضادة للأكسدة في زيت الزيتون يمكن أن تتجاوز الحاجز بين الدم والدماغ، وذلك بالتأثير المباشر على الدماغ.