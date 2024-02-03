المرة الرابعة.. كوريا الشمالية تعلن تفاصيل إطلاق صواريخ كروز قبالة الساحل الغربي

أكدت كوريا الشمالية، أنها اختبرت صواريخ كروز بالإضافة إلى صواريخ أرض جو جديدة قبالة ساحلها الغربي في الثاني من فبراير، مؤكدة إطلاق وابل من الأسلحة التي قالت إنها تهدف إلى تعزيز القدرات الدفاعية.

وحسب وكالة الأنباء الكورية الشمالية، أوضحت بيونج يانج، اليوم السبت، أنها اختبرت اطلاق صواريخ كروز "مزودة برؤوس حربية جديدة كبيرة الحجم"، بالإضافة لنوع جديد من الصواريخ المضادة للطائرات، مما يزيد من وتيرة الاختبارات التي أثارت قلق كوريا الجنوبية.

ويمثل الإطلاق، الذي تم أمس الجمعة، المرة الرابعة خلال ما يزيد على أسبوع التي تطلق فيها بيونج يانج هذه الصواريخ.

ولفتت الوكالة إلى أن "هذه الاختبارات تعد جزءا من الأنشطة العادية للإدارة العامة ووكالة تطوير الدفاع الخاضعة لولايتها لتطوير تكنولوجيا أنظمة الأسلحة الجديدة في جوانب مختلفة مثل وظيفتها وأدائها وتشغيلها، ولا علاقة لها بالوضع في المنطقة".