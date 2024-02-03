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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عال.. مطرف المطرف يشعل حماس جمهوره بمهرجان فبراير الكويت

مطرف المطرف
مطرف المطرف

أحيا الفنان مطرف المطرف، حفل غنائي ساهر له، ليلة أمس الجمعة 2 فبراير، بصحبة الفنانة نوال الكويتية، في ثاني ليالي مهرجان فبراير الكويت. 

وقدم مطرف المطرف، خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (غرام أو عشق، عال، خسارة، فهموه) وغيرها. 

 

مطرف المطرف - يا مرتاحين 

في شهر مايو 2023، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، أغنية الفنان مطرف المطرف، الجديدة، والتي تحمل اسم يا مرتاحين، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

أغنية يا مرتاحين لـ مطرف المطرف، باللهجة المصرية، من كلمات نادر عبدالله، ألحان وليد سعد، توزيع موسيقي وسام عبد المنعم. 

 

أغاني مطرف المطرف

في مارس 2022، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، اغنيتين جديدتين للفنان مطرف المطرف، الأولى بعنوان ما تبي قلبي، والثانية بعنوان قلبك نفسك، وذلك عبر موقع الفيديوهات يوتيوب وتطبيق ديزر للموسيقى. 

 

ما تبي قلبي 

أغنية ما تبي قلبي للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف: فهد الناصر، كلمات: سعد المسلم، توزيع: سيروس، وتريات: تامر فايظي، ايقاعات: ابراهيم حسن، كورال: الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكس وماستر: جاسم محمد. 

قلبك نفسك

أغنية قلبك نفسك للفنان مطرف المطرف، من ألحان وإشراف : فهد الناصر، كلمات: الهادر، توزيع : ميشال فاضل، وتريات مجموعة بيروت، كورال الكويت، هندسة صوت: محمد العلي، مكساج: ادوار ميونييه، إخراج : جاسم العازمي. 

أحدث ألبومات مطرف المطرف 

قبل 3 سنوات، طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات ألبوم المطرب الكويتي مطرف المطرف، وذلك عبر القناة الرسمية للشركة عبر موقع الفيديوهات يوتيوب.

ألبوم مطرف المطرف، يحمل اسم "فاقدك"، ويضم 9 أغاني باللهجة الخليجية، ومنهم: "هناك أشياء"، "يا قلبي"، "ما هو انت"، ، "لايمي"، "زعلان"، زحام الحرف"، "20 سنة"، و"يا دنيا".

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