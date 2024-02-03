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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

معهد إعداد القادة يعلن نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة

معهد إعداد القادة
معهد إعداد القادة

أعلن معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج المسابقات للأنشطة المختلفة التى أقيمت على هامش البرنامج التدريبي إعداد قادة الوطن العربي  والتي أقيمت تحت شعار Leaders 2030  برعاية  الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبقيادة الدكتور كريم همام مدير المعهد، وإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد،  الدكتور عبد المنعم الجيلاني منسق البرنامج .

وعقدت فعاليات البرنامج بالتعاون مع اتحاد الجامعات العربية برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة الأمين العام للاتحاد، وجامعة الاقصر برئاسة الدكتور حمدى حسين رئيس الجامعة.

وقد  أكد الأستاذ الدكتور كريم همام  مدير المعهد  على حرص المعهد على اكتشاف مواهب الكوادر الشبابية على مستوى الوطن العربي بالإضافة إلي تنمية روح الانتماء والتعاون بين الطلاب بعضهم وبعض وبث روح الجماعة وتوثيق الروابط بين الطلاب، لما له من تأثير  في صقل مهارات الطلاب، بجانب استثمار طاقاتهم الإبداعية بشكل إيجابي، وتكوين مجتمع طلابي يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

 وجاءت نتائج المسابقات كالتالي في اللياقة البدنية حصل على المركز الأول الطالبة شروق محمد ابو طاحون  جامعة طنطا، مركز تاني شيماء تامر محمد  جامعة الزقازيق، والمركز الثالث  سارة إبراهيم السيد  جامعة دمنهور

وفي مسابقة كرة السلة حصل على المركز الاول لين نضال قوقل دولة فلسطين، بينما حصل على المركز الثاني  غيداء غسان طاهر من  دولة فلسطين

بينما كان فريق الكرة الطائرة همس احمد الجابري جامعه الاسكندريه، احمد   رصرص دولة الأردن، وخالد ايمن سليمان الطويل جامعة العريش، احمد محمد عبد الرحمن جامعة بنها، محمد عزام دولة الاردن

عبد الرحمن علي فتحي جامعه بني سويف

وجاءت نتيجة كره القدم الخماسي كالتالي فوز فريق القادة  بالمركز الأول وتكون من  

عمرو ناصر سعد جامعه المنصوره، عمرو السعيد. جامعة بورسعيد، احمد حسن  جامعه قناه السويس،  عبد الله حزين  جامعة اسوان، محمد صلاح جامعه مطروح

كما تضمنت فعاليات الانشطة مشاركة الاتحاد المصري للألعاب الإلكترونية تحت إشراف أستاذ محمد عطية

إعداد قادة الوطن العربي أشرف صبحى وزير الشباب البرنامج التدريبي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم

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