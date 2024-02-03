تزامناً مع العدوان على سوريا.. استهداف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز

أفادت مصادر سورية صباح اليوم السبت، بأن قصف صاروخي استهدف القاعدة الأمريكية في حقل كونيكو للغاز شرق محافظة دير الزور شمال شرق سوريا، بالتزامن مع العدوان الأمريكي على سوريا.

وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أنه تم استهداف قاعدة الإحتلال الأمريكي"حرير" شمال العراق بالطيران المسيّر.



وكانت المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت بطائرة مسيّرة وصواريخ قاعدتَي التنف والقرية الخضراء الأميركيتَين في سوريا.

وأفاد مصدر أمني عراقي بمقتل 6 أشخاص وإصابة 11 في حصيلة أولية للقصف الأميركي على مركز للحشد الشعبي في الأنبار.

وشن تنظيم داعش الارهابي هجوماً على الجيش العراقي وقوات والحشد الشعبي في منطقة غربي الأنبار مشتغلا الضربات الأمريكية للمنطقة بحسب ماذكرت وسائل إعلام عراقية.

وكانت العراق نددت بالضربات الأميركية داخل أراضيه حيث فال الجيش في بيان له: "تتعرّض مدن القائم والمناطق الحدودية العراقية إلى ضربات جوية من قبل طائرات الولايات المتحدة الأميركية، إذ تأتي هذه الضربات في وقت يسعى فيه العراق جاهداً لضمان استقرار المنطقة."

وأضاف البيان: "إن هذه الضربات تعد خرقا للسيادة العراقية وتقويضا لجهود الحكومة العراقية، وتهديدا يجر العراق والمنطقة إلى ما لايحمد عقباه، ونتائجه ستكون وخيمة على الامن والاستقرار في العراق والمنطقة."

وقال مسؤول في البنتاغون لـ "سكاي نيوز عربية" إن الولايات المتحدة قامت بتنسيق "لوجستيات" العمليات العسكرية مع الحكومة العراقية.