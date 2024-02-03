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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

بعد إحالتها لـ الجنح .. أزمة جديدة أمام شيرين | فيديو جراف

صدى البلد

تصدرت المطربة شيرين عبد الوهاب محركات البحث جوجل خلال الفترة الماضية بعد احياؤها حفلها الجديد على مسرح أرينا فيستيفال سيتي بدبي، ضمن حفلات  رأس السنة هناك بالرغم من صدور حكم من احالتها الي محكمة جنح الشيخ زايد لاتهامها بسب وقذف منتج شهير 

ازمة جديدة تواجهها شيرين عبد الوهاب

 إعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنانة شيرين عبد الوهاب ، والمقرر اقامته يوم 17 من فبراير الجاري على خشبة مسرح  ‫الفوروم دوبيروت ، عن نفاد التذاكر .

جاء ذلك بعد ان كانت مباحث مكافحة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية تلقت بلاغًا من المنتج الشهير محمد الشاعر يتهم فيه الفنانة شيرين عبدالوهاب بتعديها عليه بالسب والقذف والتشهير بدون وجه حق خلال مؤتمر صحفى مصور ومنشور بمواقع التواصل الاجتماعي، وقيام أخرين بسبه وقذفه عبر رسائل بإستخدام منصة انستجرام عقب إنتشار ذلك الفيديو.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.

 

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