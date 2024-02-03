استمرار شفط وكسح مياه الأمطار من الطرق والشوارع الرئيسية بالشرقية

اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه تواصل سيارات ومعدات وأطقم الأجهزة التنفيذية التواجد بالشوارع على مدار اليوم لكسح مياه الأمطار وتسليك بالوعات الصرف للتأكد من تصريفها للمياه أولاً بأول لمنع تراكمها بالشوارع وفتح الطريق أمام حركة السيارات وعبور المواطنين ، فضلاً عن مراجعة أعمدة الإناره والتأكد من عزلها لمنع أي حوادث صعق بالكهرباء حرصاً على سلامة المواطنين.

وكان محافظ الشرقية قد أعطى تعليمات مشددة لرؤساء المراكز والمدن والأحياء برفع درجة الإستعداد تزامناً مع التقلبات الجوية وسقوط الأمطار ومراجعة بالوعات وصفايات الأمطار للتأكد من كفاءتها في سرعة تصريف مياه الأمطار وعدم تراكمها بالشوارع حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين والسيارات وكذلك مراجعة أعمدة الإنارة وتركيب عوازل عليها تجنباً لحدوث حوادث الصعق بالكهرباء حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين.