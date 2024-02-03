العمل في 7 أيام.. وظائف بالمحافظات.. وتنفيذ برنامج فحص مهني بين مصر والسعودية

أصدرت وزارة العمل اليوم السبت "إنفوجراف " بشأن حصاد الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية..حيث إختتم وزير العمل حسن شحاتة ،هذا الأسبوع بافتتاح معرضًا لمنتجات ،ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة ،بالشرابية، رافقه اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة،شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج ،كما سلم "الوزير" و"المحافظ " ،شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد ..وخلال الأسبوع أيضًا إلتقى "شحاتة" ، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ، برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك..كما وأعلن "الوزير"عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور..وتابع مع " اللجنة القانونية" المُختصة بمتابعة الملاحظات الواردة على مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع" ..وواصل وزير العمل متابعته ،ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته "الوزارة" مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع القطاع الخاص..كما التقى بديوان عام "الوزارة"،مع مديري مديريات العمل بالمحافظات، وناقش معهم بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"، وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية..و شارك وزير العمل ،في مؤتمر نظام التعليم "STEM"،الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ،والتعليم الفني ، تحت عنوان "الواقع والطموحات"،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"،والمنعقد على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ..وخلال الأسبوع الماضي أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي أعلنت فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص .. وإستمرت مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل،وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص ، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية،والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل..إلى التفاصيل ..



- معرض" منتجات القاهرة" :

مع نهاية الأسبوع افتتح حسن شحاتة وزير العمل ،واللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة ، بأحد فنادق القاهرة ،وبحضور اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، معرضًا لمنتجات ،ومُخرجات خاصة بمركز تدريب مهني شهداء الكتيبة 103 صاعقة ،بالشرابية،وذلك في إطار فعاليات نظمتها مديرية عمل القاهرة،شملت أيضًا تسليم 100 عقد عمل لذوي همم داخل مواقع عمل وإنتاج بمحافظة القاهرة ،كما سلم "الوزير" و"المحافظ " ،شهادات وجوائز لـ32 من الخريجين الجُدد ،الذين حصلوا على دورات تدريبية من داخل "المركز"،على مهن ،منها: الطاقة الشمسية،و التفصيل والخياطة ،وصيانة المحمول والدش،والهيدروليك..وغيرها، حيث استمع الوزير إلى الخريجين الجدد ،أثناء جولته داخل المعرض ،والذين وجهوا الشكر والتقدير إلى القيادة السياسية على دعمهم في تنمية مهاراتهم وإقامة مشروعات صغيرة.. وتضمنت الفعاليات أيضًا عرض فيديو رصد نشاط "المديرية" في مجال التدريب،وتوفير فرص العمل بالتعاون مع القطاع الخاص ،خاصة لذوي الهمم،تنفيذًا لتعليمات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بدمجهم في سوق العمل ،وتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة للمديريات ،بتنفيذ خطة "الحصر والتدريب والتشغيل " لذوي الهمم ..وخلال لقاء الوزير شحاتة مع ذوي الهمم في الفعاليات نقل لهم تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وانهم على رأس أولوياتها واهتماماته ،وقال لهم أن الرئيس يتابع خطة الدولة لدمجهم في سوق العمل وذلك بشكل مباشر ..

وفي كلمته أكد الوزير حسن شحاتة على أن إفتتاح معرض منتجات مركز تدريب شهداء الكتيبة 103 بالشرابية ،يأتي في إطار متابعة" الوزارة" بشكل مباشر ،كافة مراحل خطة التدريب المهني التي تنفذها المديريات عن طريق 75 مركز تدريب مهني ثابت ومتنقل على مستوى الجمهورية ،والتي تقوم بمهمة تأهيل وتدريب الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،وتقديم جوائز وحوافز للمتفوقين تؤهلهم لإقامة مشروعات صغيرة ،ومتناهية الصغر ..وتطرق الوزير إلى خطة الوزارة نحو تطوير منظومة التدريب المهني ،حيث أطلقت مؤخرا مشروع مهني 2030،بالتعاون مع القطاع الخاص،كإستكمال لخطة تطوير منظومة التدريب المهني تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ،وقال أن إجراءاته التنفيذية تجرى الأن على قدم وساق لتدريب مليون متدرب بشهادت موثقة ورسمية بالتعاون مع مراكز تدريب القطاع الخاص ..ووجه الوزير نصيحه للشباب بتغير ثقافتهم نحو العمل الحر وتنمية مهاراتهم بالإستفادة من خدمات الوزارة في مجال التدريب المهني..وفي ختام كلمته أيضا أشار الوزير إلى أن تسليم عقود عمل جديدة لذوي همم بمحافظة القاهرة ،يأتي إستكمالًا لتنفيذ خطة الحصر والتدريب والتشغيل لذوي الهمم بدمجهم في سوق العمل تنفيًذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي ،موضحا أنه في إطار هذه الخطة نجحت الوزارة في توفير 10 آلاف و 579 شابا وفتاة من ذوي الهمم في عام 2023 فقط ..وفي ختام كلمته توجه الوزير بالشكر والتقدير إلى محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال على مُشاركة الوزارة ومديريتها هذه الفعاليات ،والتواجد في المعرض بمنتجات خاصة بأنشطة وبرامج تدريبية تُنفذها المحافظة..مؤكدا على أن وزارة العمل تحرص كل الحرص على التعاون والتنسيق مع كافة الشركاء في العمل والتنمية..

ومن جانبه أكد محافظ القاهرة خلال الفعاليات أن الدولة المصرية ماضية بجدية واستمرارية في مسيرة الجهود الهادفة للتعامل مع ذوى الهمم بما يستحقونه من كرامة واحترام، وضمان تمتعهم بجميع حقوقهم، ودمجهم بشكل متساو فى المجتمع والمشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي فئات المجتمع من منطلق الإيمان التام بهم، وبما لديهم من قدرات وإمكانيات إذا ما توفرت لهم الرعاية والخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة واتاحة الفرص لهم ، بالاضافة الى التدريب المهني والذى يأتى على رأس أولويات الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة التى أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات القومية بتوفير العمالة المدربة الماهرة..كما أكد محافظ القاهرة على أن محافظة القاهرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة العمل لا تدخر جهدًا في سبيل تحقيق آمالهم وطموحاتهم،وهو ما تجلى أثره فى برامج تنفيذية عديدة من خلال التعاون متعدد الأطراف بين كافة الجهات المعنية لتوفير البيئة والمناخ الملائم لهم..وأضاف محافظ القاهرة أننا نلتقى اليوم معًا لنجني ثمار التعاون المشترك بين محافظة القاهرة ووزارة العمل متمثلة فى مديرية العمل بالقاهرة لتعزيز حقوق أصحاب الهمم وكذلك التدريب المهني والتطوير ورفع الكفاءة..وأشار محافظ القاهرة أننا نشهد اليوم تسليم 100 عقد عمل لذوي القدرات الخاصة،وشهادات إتمام التدريب المهني لعدد 32 من أبنائنا المتميزين على أعمال الصيانة للأجهزة الإلكترونية وألواح الطاقة الشمسية وهو الأمر الذى تحقق بتعاون شركاء النجاح من المجتمع المدني والقطاع الخاص مؤكدًا أن محافظة القاهرة تشجع الشباب على الاستفادة من الدورات التي تقدمها لهم وزارة العمل من خلال مراكز التدريب المهني التى تعد أحد وسائل الدولة لتأهيل الشباب لسوق العمل، خاصة مع ما يشهده هذا السوق من تحديات تتطلب عمالة ماهرة ومدربة خاصة على المهن المستقبلية.

من جانبه قال أحمد عزاز مدير مديرية العمل بالقاهرة خلال كلمته، أن هذه الفعالية تأتي في إطار توجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بذوى الهمم ودمجهم فى سوق العمل ، وتوجيهات وزير العمل حسن شحاته بمتابعة تنفيذ المنشات لقانون 10 لسنه 2018 الخاص بذوي الهمم .

موجها الشكر والتقدير للواء خالد عبد العال محافظ القاهرة لتقديمه الدعم المستمر لمتابعة هذا الملف، مشيرا إلى أن مديرية عمل القاهرة قامت بتنظيم عدد من ملتقيات التوظيف الخاصة بذوى الهمم تحت رعاية الوزير والمحافظ،حيث أنه فى مارس 2023 قامت المديرية بتنظيم ملتقى ذوى الهمم وتم تعينهم ونشر الاسماء على الموقع الخاص بالوزارة على ثلاث دفعات ويعد هذا حدث جديد قدمته الوزارة للتاكيد على مبدأ الشفافية من المواطنين،وفى اغسطس 2023 على هامش ملتقى للتوظيف من الجنسين تم تسليم عقود عمل،وفى سيتمبر 2023 على هامش ندوة مبادرة سلامتك تهمنا تم تسليم عقود عمل لذوى الهمم، وكذلك تولي المديرية اهتماما بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التى يحتاجها سوق العمل وتشجيهم على العمل الحر والحصول على فرصة عمل لائقة وذلك من خلال مراكز التدريب التابعة للوزارة.

لقاء قوى عاملة النواب

إلتقى حسن شحاتة وزير العمل ، مع أعضاء لجنة القوى العاملة، بمجلس النواب ،برئاسة النائب عادل عبدالفضيل،وذلك بمقر "اللجنة" في "المجلس"،لمناقشة مجموعة من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ..وأكد " الوزير " حرصه على التواصل مع السادة النواب،لبحث قضايا العمل،والتشريعات والبرامج والخطط التي تخص "طرفي العمل و الإنتاج".. وبحسب بيان صحفي عن وزارة العمل رحب عادل عبد الفضيل رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة بـ " الوزير" والوفد المرافق له، موجهين الشكر والتقدير له لحرصه على حضور هذا اللقاء والتواصل مع نواب البرلمان لمناقشة وبحث أهم الملفات التي تخدم المواطن المصري..

وقال الوزير أن "الوزارة" ،تعقد اجتماعات مع "اللجنة القانونية"، لمراجعة مشروع قانون العمل قبل عرضه على المجلس الأعلى للحوار المجتمعي مؤكداً على أهمية دور لجنة القوى العاملة في مجلس النواب في إصدار وإقرار " قانون جديد" يعالج القصور في القانون الحالي..وأوضح الوزير أن استراتيجية الوزارة خلال هذه الفترة ترسيخ ثقافة الحوار الإجتماعي في مجال العمل ،والتأكيد على أهمية التزام صاحب العمل والعامل بالحقوق والواجبات..

وأشار الوزير الى حرصه على وجود منظمات عمالية قوية ومتماسكة كطرف أساسي ضمن ثلاثية العمل بجانب "الحكومة وأصحاب الأعمال"..موضحا حرص الوزارة على استقلالية التنظيمات النقابية،كشركاء في العمل والتنمية ..

- برنامج "الفحص المهني" :

..وأعلن حسن شحاتة وزير العمل ، عن بدء تنفيذ برنامج الفحص المهني،بين مصر والسعودية،وذلك بشكل تجريبي داخل مركز التدريب المهني في بولاق الدكرور،وموقعه الجغرافي:https://maps.app.goo.gl/P9DNeNiRDXy7CBhZ7?g_st=ic ،ودعا الشباب الراغب في الحصول على شهادة فحص،واختبار مهني،على مهن:السباكة،والكهرباء،وميكانيكا السيارات،و النجارة،واللحام،التقديم على المنصة"PACC"،من خلال الرابط التالي:https://svp-international.pacc.sa/home ،وذلك للحصول على شهادة مجانية ،تعزز من امتلاكه للمهارات الحرفية التي تحتاجها المملكة العربية السعودية..وقال الوزير شحاتة أن شهادات الفحص المهني،واحدة من أبرز بروتوكولات التعاون بين وزارة العمل المصرية،ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في السعودية،بهدف تصدير عمالة مصرية ماهرة ومدربة على المهن التي تحددها وتحتاجها "المملكة"،موضحا أن تلك الشهادات ستؤكد مصداقية المهنة،ومهارة الراغب في السفر ،فيها ،وذلك للقضاء على الشهادات، والصفات المهنية المضروبة التي تهدد مستقبل العامل المصري في الخارج،وتجعله لا يعمل بشكل مستدام ..وقال بيان صحفي عن "الوزارة "أن مدة سريان شهادة الفحص المهني 5 سنوات،وأن مواعيد الاختبارات الخاصة بمهن الكهرباء، والسباكة يوم الاثنين من كل اسبوع،ومهن اللحام، والنجارة، يوم الثلاثاء من كل اسبوع ،ومهن ميكانيكا السيارات يوم الأربعاء من كل اسبوع،وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا خلال تلك الأيام ..

وبحسب البيان، كان قد شهد حسن شحاتة وزير العمل،ونظيره السعودي أحمد الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ،بأحد فنادق القاهرة ،في أكتوبر الماضي 2024،توقيع "مذكرة تفاهم" ،و"إتفاقية الفحص المهني" بهدف التحقق من إمتلاك العامل المصري للمؤهلات والمهارات المطلوبة للعمل في السعودية،وضخ عمالة مصرية ماهرة جديدة في "سوق المملكة"..و يأتي تنفيذ برنامج "الفحص المهني" كإختبار لقياس المهارة قائم على فحص "نظري وعملي" للعِمالة المِهنية المصرية الراغبة بالعمل في المملكة العربية السعودية،عن طريق شركات إلحاق عمالة مُرخصة لها فروع في "البلدين"، وذلك في مجال تَخصصِهم مِما يُساهم في رفع مستوى جودة المهارة والإنتاجية في سوق العمل السعودي،ويحقق الإستقرار للعامل، حيث سَيُنفذ برنامج الفحص المهني من خلال مراكز اختبارات مُتخصصة داخل مصر، يحصل منها الراغب في العمل على شهادة تؤهله للعمل، وتكون دليل على مهاراته في المهنة التي سيعمل بها في الخارج .

ويؤكد وزير العمل حسن شحاتة على أن العلاقات المصرية – السعودية، علاقات راسخة في أعماق التاريخ ،وأن التعاون بينهما في كل المجالات نموذجاً يُحتذى به، في تحقيق الأهداف المرجوة نحو التنمية والعمل المشترك، مُثمناً سوق العمل السعودي الذي يشهد استقراراً مُستمراً، بِفضل الجهود التي تبذلها قيادة "المملكة"، موضحاً أن سوق العمل في السعودية تستوعب الأن أعداداً كبيرة من العمال المصريين، وأن "مصر" و"المملكة" حريصتان على التعاون والتنسيق في كل مجالات العمل،بما يعود بالفائدة على الطرفين،وأن مصر حريصة أيضا على تقديم عِمالة مصرية ماهرة ومُدربة جديدة لسوق عمل سعودية،وغيرها من الأسواق العربية، والأجنبية، في إطار سياساتها التي تُنفذها بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بأهمية تعليم، وتدريب،وتأهيل،وتنمية مهارات الشباب المصري تماشياً مع المُتغيرات والتحديات التي تواجه أسواق العمل بالخارج ..وثَمّن الوزير شحاتة مذكرة التفاهم ،وبرنامج الفحص المهني، وقال أن ما يحدث تَطّور جديد في العلاقات المصرية السعودية في مجال العمل ،مؤكداً على ثقته في نجاح هذا البرنامج الذي يخدم سوق عمل السعودية ،ويؤكد نجاح تجربة الدولة المصرية في عملية التدريب وربطه بإحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ..

- قانون العمل :

..وتابع حسن شحاتة وزير العمل مع " اللجنة القانونية" المختصة بمتابعة ملاحظات مشروع قانون العمل مناقشة بعض" بنود المشروع"..وترأس الوزير شحاتة،إجتماع "اللجنة"، بمقر ديوان عام "الوزارة"، لبحث ودراسة الملاحظات،والآراء الواردة على مشروع قانون العمل،من ممثلي طرفي العملية الإنتاجية"منظمات أصحاب الأعمال والعمال"،ومجلس الشيوخ،في اطار خطة زمنية لمناقشة بنود "المشروع" ،التي تصل إلى 265 مادة، تمهيدًا لعرضها على "المجلس الأعلى للحوار الإجتماعي في مجال العمل"، في دورة إنعقاده القادمة، قبل مُناقشتها وإقرارها من مجلس النواب..وناقش اجتماع اليوم عددًا من المواد بمشروع القانون من المادة (30) حتى المادة (68 ) متضمنةً المواد الخاصة بعقد العمل الفردي ،والأجور،والإجازات، وواجبات وحقوق العمال،وأصحاب الأعمال،والتدريب المهني..وشارك في الإجتماع المستشار سيد شعراوي نائب رئيس محكمة النقض،عضو قطاع التشريع بوزارة العدل ،والمستشار محمد أبو بكر الجندي المستشار القانوني لوزارة شؤون المجالس النيابية،وإيهاب عبدالعاطي عليان المستشار القانوني لوزير العمل،و عددِ من الخبراء،والمُستشارين ..

وبحسب البيان الصحفي جدد الوزير شحاتة -خلال الاجتماع- تأكيده،على أن "الوزارة" ترحب بكافة الملاحظات من أي جهة مُختصة بشأن مشروع قانون العمل،وأن الدولة حريصة على سرعة إصدار هذا "التشريع" بعد توافق جميع الأطراف عليه بهدف إصدار قانون يُعزز علاقات العمل بين أطراف العمل، ويُحقق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال، ويُشجع على الاستثمار واستقرار بيئة العمل، مشيرًا إلى أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون الجديد ليُعالج القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم "12" لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، وتماشـيًا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العُليـا، ومُستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية..

- مع مديري المديريات :

..وإلتقى حسن شحاتة وزير العمل ،بديوان عام "الوزارة"،مديري مديريات العمل بالمحافظات،بحضور عدد من المستشارين ،وقيادات إدارات الوزارة ،ود. شادي شلبي استشاري مشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته الوزارة منذ أيام بالتعاون مع القطاع الخاص ..وناقش" الوزير "مع مديري المديريات بعض الملفات المرتبطة بالخدمات المُقدمة للمواطنين،مع التركيز على الإجراءات التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي يهدف إلى تدريب مليون مُتدرب على مهن يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج،ومنحهم شهادات قياس مستوى المهارة، وترخيص لمزاولة المهنة مُعتمدة من وزارة العمل،وكذلك تسهيل إجراءات تراخيص وتقنين أوضاع ما يقرب من 670 مركز مهني خاص،لتعمل مع "الوزارة" في خطة هذا "المشروع"،مؤكدا على تطلعه إلى الإعلان عن ارقام بمخرجات هذا المشروع مع بداية شهر مايو المقبل ...كما ناقش "الوزير" مع مديري المديريات أخر المُستجدات،وأحدث الأرقام بشأن تنفيذ خطة "حصر وتدريب وتشغيل" ذوي الهمم ،ودمجهم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ..

وأكد الوزير لمديري المديريات على أهداف مشروع "مهني 2030"،والإجراءات التنفيذية التي يجب الالتزام بها عند التواصل،والتعامل مع مراكز التدريب المهني الخاصة المتواجدة في كافة المحافظات،والتي ترغب في تقنين أوضاعها ،والعمل مع "الوزارة" في هذا "المشروع "،وأوضح أن هناك عددًا من أصحاب مراكز التدريب الخاصة سوف يتسلمون "رخصة مؤقتة" للعمل بها لمُدة شهر لحين استكمال باقي أوراقها المطلوبة للترخيص ،وهذا يُؤكد حرص الدولة على تسهيل كل الإجراءات على بعض المراكز الخاصة غير المرخصة ، لتقنين أوضاعها والعمل بشكل رسمي ،مشيرًا إلى أن الوزارة هي الجهة الوحيدة المنوط بها اصدار تراخيص لتلك المراكز،وكذلك منح شهادات تدريب ومزاولة مهنة للمتدربين ..

وفي نفس السياق حث "الوزير" مديري المديريات على الإستمرار في تنفيذ خطة الوزارة بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم ،وأعلن المجتمعون عن أحدث البيانات الخاصة بهذه الخطة التي بدأت مطلع العام الماضي 2023 ،وحتى الأن ،وجاء فيها أن المديريات تمكنت من توفير فرص عمل بلغ عددها 2246 فرصة لذوي همم في منشأت قطاع خاص ،وذلك خلال الـ3 أشهر الماضية ،وبالتحديد في الفترة من 1-10-2023 وحتى 31-1- 2024،موضحين أنه،ومنذ بداية عملية حصر المنشأت في الأول من يناير 2023 وحتى الآن ،بلغ عدد المعينين من ذوي الهمم 12455،مؤكدين على أن المديريات ومكاتبها المُختصة تتواصل يوميًا مع المنشآت، وتستكمل عملية باقي الحصر والتدريب والتشغيل،تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة..وبشأن عمليات الحصر،أوضحت المديريات أنه خلال العام الماضي،من الأول من يناير،وحتى أكتوبر 2023، قامت بحصر 16 ألفًا و 907 منشأة من إجمالى المنشآت التي يزيد عدد عمالها عن 20 عاملًا والتي تبلغ 24 ألفاً و69 منشأة ، يعمل فيها 2 مليون و 659 ألفاً و 564 عاملاً، وذلك من واقع بيانات هيئة التأمينات الإجتماعية،موضحةً أيضًا أن عدد المطلوب تعيينه لإستيفاء نسبة ذوي الهمم في هذه المنشآت التي تم حصرها يبلغ 131 ألفاً و 629 عاملاً، وأن المُعين منهم فقط 73 ألفاً و 594 عاملاً، وأن المتبقي إستيفائه للتعيين يبلغ 49 ألفًا و 59 عاملًا..

- "مهني 2030" :

وكان في نفس السياق واصل وزير العمل حسن شحاتة،هذا الاسبوع، متابعته ،ولقاءاته مع اللجنة التنفيذية لمشروع "مهني 2030"،الذي أطلقته "الوزارة" مؤخرًا لتطوير منظومة التدريب المهني ،بالتعاون مع القطاع الخاص ،وإستهداف تدريب مليون مُتدرب من الشباب والفتيات على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج ،وكذلك تسهيل إجراءات تقنين أوضاع 670 مركز تدريب مهني خاص ،تستهدفهم "الوزارة" للعمل معها، على تنفيذ هذا "المشروع الوطني" الذي جرى إطلاقه مطلع الشهر الماضي "يناير 2024"، تحت رعاية د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ..وبحسب بيان صحفي ،عقد "الوزير شحاتة" إجتماعًا مع "اللجنة" بديوان عام "الوزراة" لبحث ومُتابعة أحدث التطورات بشأن الإجراءات التنفيذية للمشروع،والتي بدأت بإعلان "الوزارة" عن رابط إلكتروني لتسجيل مراكز التدريب الخاصة لتقنين أوضاعها ،وكذلك دورات تدريبية لعاملين بالمديريات بهدف توعيتهم ،وتدريبهم على تنفيذ "المشروع" مع المراكز الخاصة بكافة المحافظات ..وجاء في البيان الصحفي أن "الوزير حسن شحاتة" حَثّ "اللجنة التنفيذية" على سرعة إنتهاء من الإجراءات التنفيذية للمشروع،وتقديم كافة التسهيلات للمراكز الخاصة،لسُرعة تقنين أوضاعها،وبدء العمل على تنفيذ المشروع بالتعاون مع "الوزارة"..ووجه "الوزير" بِمنح "رُخصة مُؤقتة" لمدة شهر لمراكز التدريب المهني الخاصة بالمحافظات ، التي تقوم بتسجيل بياناتها للعمل وبشكل عاجل مع "الوزارة" ،لحين الإنتهاء من إستكمال بياناتها ،والإجراءات الرسمية المطلوبة لعملية الترخيص بشكل كامل ،داعيًا كافة المراكز إلى الإستفادة من هذه "الرخصة المؤقتة" ،والتقديم عليها عن طريق الرابط المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة ،وذلك إعتبارًا من يوم الإثنين المُقبل الموافق 5 فبراير 2024 ..وأوضح "الوزير شحاتة" أن " المشروع " يتم تنفيذه بالتنسيق الكامل مع كافة الوزارات المعنية لتعظيم الإستفادة من الخبرات المُتراكمة والتسهيل على المراكز الخاصة، وعلى المُتدربين أيضًا، وتنمية مهاراتهم وقياس تلك المهارات وفقًا للمعايير المُعترف بها عالميًا على أن يحصل المُتدرب بعد إجتياز البرنامج التدريبي على شِهادة تُفيد ذلك ،ومُعتمدة من وزارة العمل بخاتم شعار الجمهورية،ويمكن توثيقها بوزارة الخارجية – في إطار التنسيق القائم بين الوزارتين - تمهيدًا للاعتراف بها دوليا ،مما سَيُضفي على تلك الشهادة مصداقية وواقعية لسوق العمل الخارجي..

- فرص عمل :

أصدرت وزارة العمل نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُعلن فيها عن فرص عمل جديدة في المحافظات تنسيقًا مع شركات القطاع الخاص..وجدد حسن شحاتة وزير العمل دعوته إلى شباب مصر بالإقبال على العمل في القطاع الخاص ،والإستفادة من كافة الخدمات التي تُقدمها الدولة المصرية من برامج تدريب مهني مجاني تؤهل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل،وكذلك توفير تلك الوظائف التي تُعلن عنها "الوزارة" من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،والتي تُوفر فرص عمل للشباب في القطاع الخاص..ووجه "الوزير" جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المتابعة بعد إعلان الوظائف،وإرسال تقرير للوزارة يفيد بإستلام راغب العمل الفرصة المناسبة له،وتحري المصداقية في نشر فرص العمل ،والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى فى كل الوظائف ..

وقالت"الوزارة" في بيان صحفي أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 13 محافظة لديها 3261 وظيفة مٌتوفرة الأن،في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة "ذوي الهمم" ،وذلك برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا،فضلاًا عن التأمين الصحي والاجتماعي..وأوضحت "الوزارة" أن التقديم على هذه "الفرص الجديدة" خلال شهر فبراير 2024 الجاري ،عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر "الوزارة" القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات ،أوعن طريق أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان..وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على "الإنترنت"..وبحسب البيان قالت "الوزارة" أن نشرة التوظيف الدورية تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل برئاسة هبه أحمد مدير عام التشغيل بالوزارة، وإعداد منى شوقي باحث أول بـ"الإدارة"،و تُعلِن عن فُرص عمل جديدة،مُتوفرة في 13 محافظة،هي:القاهرة،والجيزة، والقليوبية، والدقهلية ، والغربية ، والبحيرة ، والوادى الجديد ، والشرقية ، وقنا ، وأسيوط ، وسوهاج ، ودمياط ، والفيوم ..و في تخصصات:مدرسين جميع التخصصات، و مصور فوتوغرافى ، ومدير فرع ، ومساعد مدير فرع ، ومهندسين ميكانيكا وكهرباء ، وأخصائى نفسى ، وشئون عاملين ، ومشرف إدارى ، ومهندس زراعى ، ومحاسب ، وسكرتارية ، ومندوب تسويق وبيع ، وأمين مخازن ، ومسئول تمويل ، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة ، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومراقبين جودة ،وطباخين،وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن ، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى ..

وجاء في البيان أن النشرة تضم مجموعة من الوظائف لذوى همم بالمحافظات، وذلك لاستيفاء نسبة الـ 5 % من بين إجمالى عمالها من تلك الفئة ، برواتب مجزية، وذلك فى إطار تنفيذ خطة" الوزارة" بحصر وتدريب وتشغيل ذوي الهمم خلال الفترة الحالية ، وإلزام المنشآت بتشغيل نسبة 5% من إجمالي عمالها من ذوى القدرات الخاصة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018 ،ولتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل..كما يُشار هنا إلى أنه في إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة ،تقوم الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات بإستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك "الفرص"، إلى جانب تنظيم مُلتقيات توظيف بالمحافظات، ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة..ورغم التحديات العالمية، يُشار هنا إلى أن البطالة تراجعت في مصر من حوالي 13% عام 2014،إلى 7% الأن ،بسبب خطة الدولة في المواجهة،من خلال المشروعات العملاقة ،وتنفيذ برامج التدريب والتأهيل لسوق العمل،وكذلك مُلتقيات التوظيف بالتعاون مع القطاع الخاص،وغيرها من "استراتيجيات المواجهة"...

- نظام "STEM" :

وخلال الأسبوع ،شارك حسن شحاتة وزير العمل ،في مؤتمر نظام التعليم "STEM"،الذي نظمته وزارة التربية والتعليم ،والتعليم الفني ، تحت عنوان "الواقع والطموحات"،بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"،والمنعقد بأحد الفنادق بالقاهرة، على مدار يومي 29 و30 يناير 2024، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،وتحدث فيه عدد من الوزراء، من بينهم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم ، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى، فضلا عن مشاركة واسعة من الخبراء المحليين والدوليين، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية شون جونز، ومدير مكتبة الإسكندرية الدكتور أحمد زايد، وجميع الأطراف المعنية من مختلف الجهات...حيث أكد المتحدثون على أن الدولة المصرية تعمل في إطار منظومة واحدة ،لتنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،بربط التعليم والتدريب المهني،باحتياجات سوق العمل في الداخل والخارج ،وأن التعاون مع كافة شركاء العمل والتنمية واجب وطني وضرورة لتنمية مهارات الشباب ،وتأهيله للعمل بشكل لائق وكريم ،وإعداده لسوق العمل الداخلي والخارجي ..

جدير بالذكر أن مؤتمر نظام التعليم "STEM" يهدف إلى :"1"- تسليط الضوء على نموذج التعليم المصري "STEM” الذي يعد نموذجًا قائمًا على البحث العلمي والتعلم .."2"- تنمية مهارات التفكير العليا وحل المشكلات والتحديات الكبرى، خاصة في مجالات العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا.."3"-طرح الرؤى المستقبلية، والعمل على تنسيق التعاون بين الأطراف المعنية.."4"-تفعيل مشاركة المجتمع المدنى والمراكز البحثية من أجل دعم وتطوير مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM، وخلق بيئة داعمة ومحفزة للابتكار والبحث العلمي.."5"- التخطيط لضمان استمرارية هذا النموذج التعليمي الناجح وتطويره في المرحلة القادمة.."6"- مناقشة متطلبات وسبل التوسع في إنشاء هذه النوعية من المدارس بجميع محافظات الجمهورية.."7"- العمل على التوسع في تطبيق بعض مكونات هذا النظام التعليمي في مراحل التعليم المختلفة..كما ناقش المؤتمر خلال فعالياته عددًا من المحاور التى تتضمن هي :"1"-تسليط الضوء على نظام تعليم "STEM" فى مصر، ودوره في تنمية مهارات الطالب، خاصة في مرحلة التعليم الثانوى

استعراض النجاحات والفرص والتحديات في نظام تعليم "ستيم" .."2"- وضع تصور مستقبلي للمنظومة ودعم التوسع فيها واستمراريتها.."3"- بحث كيفية تعظيم فرص الاستفادة من خريجي مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM لتنمية وازدهار المجتمع المصرى، وتحقيق رؤية مصر 2030.

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