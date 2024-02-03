وزير الدفاع البريطاني: العالم لا يستطيع أن يتحمل انتصار بوتين

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس :إن العالم لا يستطيع تحمل انتصار فلاديمير بوتين.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني تعليقا على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا، "أن المملكة المتحدة ترحب بشدة بانضمام شركائنا الأوروبيين إلينا في توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قد أدلى في وقت سابق بتصريح قال فيه :إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "مأساة لكييف" وسيجعل التحالف أكثر عرضة للخطر.

وقبل ذلك، أشار رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوس مورافيتسكي إلى أن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا يمكن أن تمثل بداية نهاية العصر الذهبي الغربي، ولكن انتصار كييف قد يصبح عاملاً في تعزيز القوة الاقتصادية للدول الغربية.