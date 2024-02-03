عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الدفاع البريطاني: العالم لا يستطيع أن يتحمل انتصار بوتين

وزير الدفاع البريطاني
وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس

قال وزير الدفاع البريطاني جرانت شابس :إن العالم لا يستطيع تحمل انتصار فلاديمير بوتين.

وأوضح وزير الدفاع البريطاني تعليقا على قرار دول الاتحاد الأوروبي بتخصيص 50 مليار يورو لأوكرانيا، "أن المملكة المتحدة ترحب بشدة بانضمام شركائنا الأوروبيين إلينا في توفير المزيد من التمويل لأوكرانيا"، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج قد أدلى في وقت سابق بتصريح قال فيه :إن انتصار روسيا في أوكرانيا سيكون "مأساة لكييف" وسيجعل التحالف أكثر عرضة للخطر.

وقبل ذلك، أشار رئيس الوزراء البولندي السابق ماتيوس مورافيتسكي إلى أن هزيمة أوكرانيا في الصراع مع روسيا يمكن أن تمثل بداية نهاية العصر الذهبي الغربي، ولكن انتصار كييف قد يصبح عاملاً في تعزيز القوة الاقتصادية للدول الغربية.

وزير الدفاع البريطاني انتصار بوتين جرانت شابس انتصار روسيا في أوكرانيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا الآن|مفاجأة قريبة في سعر الدولار بعد قرار المركزي وتصريحات صندوق النقد

الأرصاد تُحذر من ظاهرة جوية خطيرة تُهدد القاهرة وبعض المحافظات

تعليق ساخر من حسن شحاتة على تعاقد الزمالك مع عبد الله السعيد..ماذا قال؟

مفاجأة عاجلة بشأن انتقال رمضان صبحي لـ الزمالك

1000 جنيه|تراجع أسعار الذهب بعد ساعات من قرار المركزي.. وعيار 21 مفاجأة

مدرب حراس المنتخب السابق: يجب التحقيق مع الشناوي والجهاز الطبي للفراعنة

ضربة جديدة لـ مرتضى منصور.. الدستورية ترفض دعوى بطلان تشجيع الصناعة

بعد الاستغناء عنه.. إصابة والدة لاعب الزمالك بجلطة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية يترأَّس الاجتماع الثاني لملتقى فتاوي الأقليات المسلمة

اركب MG 5 موديل 2024 "بحالة الزيرو" .. اعرف بكام ؟

لهذا السبب.. علي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية مع الأهلي

بعد الهجمات الأمريكية.. جلسة طارئة للبرلمان العراقي

نذير شؤم.. بيسكوف: زيارات نولاند إلى كييف لا تنتهي على خير

50 جنيهًا دفعة واحدة.. تحرك عاجل لأسعار الدواجن بالأسواق.. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجوة زوجة ولي عهد الأردني تخطف الأنظار في قطر| شاهد

كأنهما توأم .. تعرف على شبيهة أنغام بعد ظهورهما معا

نانسي عجرم تستعرض رشاقتها في الرياض بجمبسوت لافت| شاهد

بوسي شلبي بجمبسوت مثير للجدل في عقد قران عمر عبدالعزيز| لن تتوقع سعره

فيديو

كويكب يصطدم بالأرض في هذا الموعد

السعودية تدلعنا.. نانسي عجرم تغير كلمات أغنيتها بحفل موسم الرياض

ترقب وحذر.. أسعار الذهب في الأسواق اليوم بعد قرار البنك المركزي

ماذا قال عبد الله السعيد بعد انضمامه لـ الزمالك؟ .. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: هاني شنودة والشغف بالموسيقي والثقافة

محمد غنيم

محمد غنيم يكتب: باحبك.. باكرهك.. فسحبها من وسطها

هند عصام

هند عصام تكتب: انتقام امرأة عاشقة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: جولة في معرض الكتاب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: تاريخ معرض الكتاب

اﻟﻤﺰﻳﺪ