لهذا السبب.. علي معلول يغيب عن التدريبات الجماعية مع الأهلي

كشف أحمد حسن، نجم منتخب مصر السابق، تفاصيل خاصة بلاعب الأهلي علي معلول وغيابه عن المران الجماعي.
وكتب عبر فيسبوك: “علي معلول أدى اليوم جلسة في «الجيم» على هامش مران الفريق بعد تعرضه لنزلة برد، على أن ينتظم في التدريبات الجماعية عقب تحسن حالته”.
وواصل الأهلي تدريباته صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة شباب بلوزداد الجزائري في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.
أكد الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن الأشعة التي أجراها وسام أبو علي لاعب الفريق، أثبتت إصابته بشد في العضلة الخلفية، وتم تحديد البرنامج العلاجي والتأهيلي الخاص به لتجهيزه للعودة إلى المشاركة مع الفريق.
وأوضح جاب الله أن وسام أبو علي اشتكى من آلام في العضلة الخلفية، عقب نهاية المران الذي أقيم أمس على ملعب التتش، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له للاطمئنان على حالته والتعرف على حجم إصابته.