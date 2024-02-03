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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السفن الأمريكية تسقط 12 طائرة بدون طيار

صدى البلد

خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت القيادة المركزية الأمريكية عن نجاح اعتراض وتدمير 12 طائرة بدون طيار من قبل سفن البحرية الأمريكية، مما يضمن سلامة المياه الدولية في خليج عدن والبحر الأحمر.

استهدفت المدمرة يو إس إس كارني (DDG 64) طائرة بدون طيار فوق خليج عدن في حوالي الساعة 10:30 صباحًا (بتوقيت صنعاء) يوم 2 فبراير/شباط. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جراء هذه العملية.

وفي وقت لاحق من اليوم، حوالي الساعة 4:40 مساءً. (بتوقيت صنعاء)، نفذت قوات القيادة المركزية الأمريكية ضربات ضد أربع طائرات بدون طيار تابعة للحوثيين في اليمن كانت على وشك الإطلاق. تم اتخاذ قرار الاشتباك بعد تحديد الطائرات بدون طيار في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون وتحديد تهديد وشيك لكل من السفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وبعد ذلك تم ضرب الطائرات بدون طيار وتدميرها دفاعاً عن النفس.

الساعة 9:20 مساءً (بتوقيت صنعاء)، اشتبكت طائرات USS Laboon (DDG 58) وطائرات F/A-18 من مجموعة Dwight D. Eisenhower Carrier Strike Group وأسقطت سبع طائرات بدون طيار إضافية فوق البحر الأحمر. وكما هو الحال في الحوادث السابقة، لم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار ناجمة عن هذه الأعمال.

وتم اتخاذ هذه التدابير الاستراتيجية لحماية حرية الملاحة وتعزيز سلامة المياه الدولية، وضمان أمن كل من سفن البحرية الأمريكية والسفن التجارية. وتأتي هذه الاشتباكات وسط استمرار استهداف جماعة الحوثي اليمنية لسفن الشحن في الخليج والبحر الأحمر. 

تدعي المجموعة أن أفعالها تأتي ردا على العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، على الرغم من أن العديد من السفن المستهدفة ليس لها أي اتصالات بإسرائيل أو محدودة.

القيادة المركزية الأمريكية طائرة بدون طيار البحرية الأمريكية البحر الأحمر خليج عدن

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السفن الأمريكية تسقط 12 طائرة بدون طيار


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