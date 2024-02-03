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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلجيكا تعرب عن قلقها من تحركات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية

حجه لحبيب
حجه لحبيب

حذرت وزيرة الخارجية البلجيكية، حجة لحبيب، مساء اليوم السبت، من تصاعد الحرب بين حركة حماس وإسرائيل إلى حرب شاملة، وقالت إن هناك إمكانية لحدوث ذلك.

ودعت وزيرة الخارجية البلجيكية، إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة ووصول المساعدات بشكل فوري وإطلاق سراح الرهائن.

وفيما يخص مطالب إسرائيل بالعمل قرب الحدود المصرية، قالت حجة لحبيب إنها “تتابع بقلق تحركات الجيش الإسرائيلي قرب الحدود المصرية، وما يحدث يخالف القانون الدولي”.

كما طالبت وزيرة الخارجية البلجيكية بإطلاق حوار سياسي من أجل الوصول إلى حل الدولتين.

يذكر أن وزارة الخارجية البلجيكية قد استدعت سفيرة الاحتلال ليدها قبل يومين بعد غارات دمرت مكاتب وكالة التنمية البلجيكية في قطاع غزة.

وكتبت الوزيرة حجة لحبيب على منصّة إكس: “مكاتب وكالة التنمية البلجيكيّة (إينابيل) في غزة قصفت ودمرت. إن استهداف مبان مدنية أمر مرفوض (…) نحن نستدعي السفيرة الإسرائيلية لاستيضاح الأمر”.

وأوضحت أنها تعمل بالتنسيق مع وزيرة التنمية كارولين جينيز.

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