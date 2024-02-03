قطع المياه لمدة 8 ساعات عن مركز سمسطا.. غدا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف، انقطاع المياه عن مجلس قروي بدهل في مركز سمسطا، غدا الأحد 4 فبراير 2024، من الساعة 8 صباحا وحتى 4 عصرا.

وأرجعت الشركة سبب الانقطاع، إلى تنفيذ أعمال تطهير بالخزان الأرضي في محطة مياه بدهل بمركز سمسطا، وتوقفها عن العمل.

وأهابت الشركة بالمواطنين، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، على أن يتم تدبير سيارات مياه شرب نقية صالحة للشرب في الحاجة إليها.

وأوضحت أنه للاستفسار بشأن انقطاع الماه أو الشكاوى؛ يرجى الاتصال بالخط الساخن 125، من أي تليفون أرضي، أو موبايل ورقم واتس آب 01211175827.