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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات ممتازة.. أقوى موبايل أوبو OPPO Reno في البطارية

هاتف أوبو OPPO Reno7
هاتف أوبو OPPO Reno7 Pro

تعد هواتف أوبو رينو OPPO Reno الذكية خيارًا رائعًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هواتف موثوق بها وأنيقة وقوية كما أنها توفر أسعارًا مناسبة مع مجموعة واسعة من الميزات والتكنولوجيا، بدءًا من قدرات الكاميرا المذهلة وحتى تصميمها الأنيق. 

ويتميز هاتف أوبو OPPO Reno7 Pro بأنه مثاليًا للمصورين، حيث يوفر خوارزمية Quadra Binning للحصول على صور مذهلة، مع  بطارية بسعة 4500 مللي أمبير بسرعة باستخدام شاحن SUPER VOOC بقدرة 65 وات، مما يسمح بزيادة الإنتاجية.

ويوفرهاتف أوبو OPPO Reno7 Pro مساحة حساسة للضوء وتقنية معالجة LDI ووحدة معالجة مركزية قوية تبلغ 6 نانومتر، مع ذاكرة وصول عشوائي كبيرة وسعة تخزين كبيرة، بحسب The Economic Times. 

 

المواصفات الكاملة لهاتف أوبو OPPO Reno7 Pro

وجاء بشاشة من نوع AMOLED بقياس 6.7 بوصة عالية الدقة 2412×1080 بكسل بمعدل تحديث 120 هرتز في الثانية.

 

ويقدم كاميرا خلفية مزدوجة الرئيسية 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/1.8 تدعم تقنية PDAF، ودقة الكاميرا الثانية 8 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.2 تدعم مستشعر العمق ، تدعم تقنية HDR، وكاميرا أمامية تصل دقتها 32 ميجا بكسل بفتحة عدسة بحجم F/2.4 واسعة. 

 

ويحتوي الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ملي أمبير يدعم الشحن السريع بقوة 67 وات أي يمكنك شحن البطارية بالكامل خلال 44 دقيقة فقط.

 

ويعمل بمعالج من نوع Dimensity 8100 من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية، مع معالج رسومات Mali-G610 MC6 مقترنا بذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت أو 256 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و8  جيجابايت.

 

 

 

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