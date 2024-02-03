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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الصف الثالث الإعدادي برقم الجلوس في جميع المحافظات .. اعرف درجاتك

نتيجة الصف الثالث
نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس

أعلنت عددا من مديريات التربية والتعليم نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس لكي يتمكن طلاب الشهادة الإعدادية 2024 في كل محافظة من التعرف عليها بالدرجات والمجموع الكلي ، بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2023 / 2024 .

لطلاب الشهادة الاعدادية .. رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد رابط نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس الذي تم إعلانه في المحافظات التي أعلنت اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 حتى الآن 

وتستعد باقي مديريات التربية والتعليم للإعلان عن ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس بعد اعتمادها من كل محافظ في محافظته

حيث من المقرر خلال الساعات والأيام القادمة الإعلان عن :

  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة المنوفية
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة أسوان
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة المنيا
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة سوهاج
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الأقصر
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة البحيرة
  • ظهورنتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الغربية
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة الشرقية
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة قنا
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة جنوب سيناء
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة أسيوط
  • ظهور نتيجة الصف الثالث الاعدادي برقم الجلوس محافظة القليوبية
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