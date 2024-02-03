تعاون منتظر بين مصر وكوريا الشمالية على مستوى اللجان الأولمبية

عقد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، رئيس الاتحاد المصري للسباحة، لقاءا مع كيم جاك وزير الرياضة بدولة كوريا الشمالية، رئيس اللجنة الأولمبية بكوريا الشمالية سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين على مستوى اللجان الأولمبية على مستوى الدولتين.

وجاء ذلك على هامش بطولة العالم لألعاب الماء بقطر المقامة حتى 18 فبراير 2024 بمشاركة 2600 من نخبة أبطال العالم من نحو 190 دولة، يتنافسون على حصد 75 ميدالية والمؤهلة إلى أولمبياد باريس 2024.

وقام رئيس اللجنة الأولمبية بكوريا الشمالية خلال لقائه مع المهندس ياسر إدريس بإرسال تحياته إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب حيث يتمتع بشعبية كبيرة في الدول العربية ، مؤكدا على التعاون المشترك مع وزارة الشباب والرياضة المصرية واللجنة الأولمبية المصرية خلال الفترة المقبلة.

من جانبه رحب المهندس ياسر إدريس بالتعاون المشترك المنتظر مع كوريا الشمالية في المجال الرياضي على مستوى اللجان الأولمبية والذي سوف يصب في صالح تطوير الرياضة للبلدين الكبيرين.