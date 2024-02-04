الري: سحب الاعمال من المقاولين المتأخرين في أعمال تأهيل الترع

عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري إجتماعاً مع رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لمتابعة الإستعدادات الحالية لفترة أقصى الإحتياجات ، وأعمال تطهيرات الترع ، واستعراض الموقف التنفيذي لأعمال تأهيل الترع بمراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، وإجراءات تحسين المستوى المادى للعاملين بالوزارة .

وتم خلال الاجتماع مناقشة موقف أعمال تأهيل الترع ضمن المرحلة الأولي من مبادرة حياة كريمة ، والبرنامج الزمنى لنهو الأعمال ، حيث وجه الدكتور سويلم بسرعة انهاء الأعمال وسحب العمل من المقاولين المتأخرين عن انهاء الملاحظات الموجهة إليهم ، ومشددا على مراعاة الالتزام بضبط الجودة وعدم استلام الأعمال إلا بعد انهاء كافة الملاحظات ، مع المرور الدوري علي كافة العمليات الجاري تنفيذها للتأكد من الإلتزام بجودة الأعمال المنفذة ومراعاة الإشتراطات الفنية السليمة للتنفيذ .

كما وجه الدكتور سويلم بسرعة إعداد بيان بموقف عمليات تأهيل الترع بالمرحلتين الأولي والثانية من مبادرة "حياة كريمة" يستعرض تاريخ النهو المقرر ونسبة التنفيذ وموقف الاستلام وما تم إتخاذه من إجراءات لإنهاء الأعمال .

كما شدد الدكتور سويلم على قيام كافة الإدارات التابعة للوزارة بالمحافظات بمتابعة أعمال تطهير الترع والمصارف بحيث يتم نهو كافة الأعمال قبل فترة أقصى الاحتياجات لضمان قدرة شبكة الترع على إمرار التصرفات المائية المطلوبة للرى ومياه الشرب وغيرها من الاستخدامات ، وضمان قدرة شبكة المصارف الزراعية على استقبال وإمرار مياه الصرف الزراعي بدون أى ازدحامات ، مع التنسيق مع مصلحة الميكانيكا والكهرباء لضمان تشغيل كافة المحطات بكفاءة ، والاسراع في صيانة البوابات والمنشآت المائية ومنشآت التحكم في نهايات الترع ، وإزالة التعديات بالتنسيق مع أجهزة المحليات والأجهزة الأمنية .

وصرح الدكتور سويلم بأنه حريص على التواصل الدائم مع القائمين على إدارة المنظومة المائية بالمحافظات، للاطمئنان على إدارة المنظومة المائية بشكل متكامل وآليات سليمة تضمن توصيل المياه للمنتفعين .

كما استعرض الدكتور سويلم خلال الاجتماع مجهودات تحسين الوضع المادى للعاملين بالوزارة من خلال العمل على حصر أملاك الوزارة و زيادة الإستثمار فيها لزيادة العائد المادى لها ، وتفعيل مواد قانون الرى الخاصة بصندوق رد الشئ لأصله ، وصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والسعى لزيادة عدد المستفيدين منها وإيجاد موارد التمويل اللازمة لذلك .

وشدد الدكتور سويلم على مراعاة ضوابط صرف مكافأة التميز الغير اعتيادى والموضحة بالمنشور الوزاري رقم ٣ لسنة ٢٠٢٣ والمعدل بالمنشور رقم ٩ لسنة ٢٠٢٣ ، وصرف المكافأة للمتميزن فقط طبقاً للنسب المحددة بالمنشور، ومراعاة معايير تقييم العاملين والإدارات المختلفة ، بحيث يتم ربط هذا التقييم بصرف مكافأة التميز الغير اعتيادى من عدمه ، مشيراً الى انه يتم تقييم أداء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات فيما يخص مدى نجاحها فى إدارة المنظومة المائية بالمحافظة بأعلى درجة من الكفاءة وبأقل معدل من الشكاوى والإعتماد على هذا التقييم في توزيع المكافآت واختيار القيادات .

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