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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

التنمية المحلية: بدء الأسبوع الأخير من دورة قادة المستقبل اليوم

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، انطلاق الأسبوع الثالث والأخير من الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل اليوم الأحد ،بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة،  والتي استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالي 102 ساعة تدريب في 61 جلسة تدريبية ، وذلك في ضوء جهود وزارة التنمية المحلية لتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة، للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدول .

وأكد وزير التنمية المحلية، أن أهم ما يميز الجزء الثاني من دورة إعداد قادة المستقبل، التركيز على إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التي تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات، مشيراً الى ان المحتوى التدريبي للأسبوع الثالث بالدورة سيتناول ادارة التغيير في الشخصية القيادية والمؤسسات ومواجهه مقاومه التغيير، و ادارة الكفاءات واكتشاف المواهب، و التواصل الفعال والذكاء العاطفي، و قياس وتحليل المهارات القيادية، و التنمية المجتمعية والمشاركة والمسئولية المجتمعية للتنمية المستدامة بالتطبيق على برنامج حياه كريمة، و مسئوليات ومهام قيادات المحليات في قانون الادارة المحلية، وملامح الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية وريادة الاعمال ،و التخطيط المحلي المتكامل، وادارة اصول الدوله وصيانتها  ،كما سيتم مناقشة مشروعات التخرج المقدمة من المتدربين حول الموضوعات المختلفة . 

مركز سقارة دورة قادة المستقبل هشام امنة التنمية المحلية

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