عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان حالة الطوارئ.. مصرع 51 شخصًا في حرائق الغابات بتشيلي | فيديو

صدى البلد

أعلنت السلطات المحلية في تشيلي، أن ما لا يقل عن 51 شخصا لقوا حتفهم بسبب حرائق الغابات في منطقة فالبارايسو.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”، قرر الرئيس جابرييل بوريتش حالة الطوارئ، لافتًا إلى أنه سيوفر "كل الموارد اللازمة" لمعالجة الوضع.

ويعتقد أن هذا هو حريق الغابات الأكثر دموية في تشيلي على الإطلاق. وكان العديد من المتضررين يزورون المنطقة الساحلية خلال العطلة الصيفية.

وتم وضع حالة تأهب صحي في فالبارايسو من قبل وزارة الصحة.

ودعت الوزارة إلى تعليق العمليات الجراحية الاختيارية والتصريح بإنشاء مستشفيات ميدانية مؤقتة.

وأعلنت الوزارة في نفس البيان أنه سيتم توظيف طلاب الطب الذين يقتربون من نهاية دراستهم للمساعدة في تخفيف الضغوط على الخدمة الصحية.

وتكافح خدمات الإنقاذ للوصول إلى المناطق الأكثر تضررا، وقالت وزيرة الداخلية كارولينا توها إن عدد القتلى "سيصل إلى أرقام أعلى بكثير" في الساعات المقبلة.

وحثت الحكومة التشيلية الناس على عدم السفر إلى المناطق المتضررة من الحرائق.

تشيلي حرائق الغابات السلطات المحلية في تشيلي حرائق حريق الغابات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

شراء سبائك وجنيهات| أسامة كمال: المصريون جمدوا تريليون جنيه في الذهب.. فيديو

الأيام سوف تثبت.. تعليق عدلي القيعي على صفقة عبدالله السعيد في الزمالك

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

العراق.. استشهاد آمر كتيبة متأثرًا بجراحه نتيجة القصف الأمريكي

بالإنفوجراف.. حملة 100 يوم صحة تنجح في تقديم ملايين الخدمات المجانية المتميزة

محمد صلاح مش موافق.. مفاجأة حول ترشيح حسام حسن لتدريب منتخب مصر

سـ.فاح جديد في الجيزة.. تركي أنهى حياة صديقيه وألقى جثتيهما بنيل أطفيح

ضبط قضايا بـ 16 مليون جنيه.. الداخلية تلاحق تجار العملة

ضربات حاسمة للسوق السوداء.. الداخلية تضبط مخازن بداخلها 321 طن سكر وأرز وزيت


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ترامب يثير الجدل بصورة مع نجم الروك إلفيس.. ما القصة؟

قصت شعرها وغيرت شكلها.. رضوى الشربيني بإطلالة جديدة تشعل السوشيال ميديا

حسن شحاتة يكشف عن رأيه في ضم عبدالله السعيد للزمالك.. ماذا قال؟

أول ظهور لـ منير مكرم بعد وفاة والده.. صور

فيديو

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

الطبيعة تتغير.. ناسا تعلن عن تقلص حجم القمر وزلزال عنيف قريبا

أنا تعبان.. مقلب غير متوقع من أحمد غزي في كزبرة| فيديو

اعتدى عليها في منزله.. كشف لغز اختفاء حنين بعد 13 يوما

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ