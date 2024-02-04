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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة عين شمس يشهد الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة 2023

طلاب جامعة عين شمس
طلاب جامعة عين شمس

شهد  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور علي الأنور عميد الكلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية  الدكتور أسامة عبد الحي نقيب الأطباء الحفل الأول لتخريج طلاب الطب الوافدين دفعة ٢٠٢٣.



وفي كلمته هنأ  الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة الخريجين وذويهم ، مشيدا بدور كلية الطب في تخريج كوادر علمية مميزة؛ كذلك دور الجامعة ممثلا في إدارة الوافدين ورابطة الخريجين.


وأشار رئيس جامعة عين شمس، إلى أن الفرص بالمجال الطبي في مصر تتزايد بشكل مستمر ، مؤكدا حرص الجامعة على استقبال جميع الطلاب الوافدين  ودمجهم مع قرنائهم في المجتمع الجامعي.

وقدم الدكتور على الأنور الشكر لأولياء الأمور الذين يحصدون اليوم ثمار جهدهم وعطائهم متمنيا للجميع دوام النجاح في حياتهم العملية، مشيرا أن الكلية لا تألو جهدا لتخريج خريجين يمتلكون المعارف والمهارات والجدارات التي تمكنهم من مواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والإقليمي ، كما أنها تعمل علي تهيئة الخريج لمجتمع متغير يتطلب تفاعلا ايجابيا، مؤكدا أن كلية الطب جامعة عين شمس تفتح أبوابها لهم للتدريب و الالتحاق بالدراسات العليا


كما اوضح الدكتور على الأنور أن كلية طب عين شمس مصنفة ضمن أول ٢٠٠ كلية علي العالم، مضيفا اننا نسعي للوصول إلي أول ٥٠ كلية علي العالم.

القى الدكتور أسامة عبد الحي قسم الأطباء ليبدأوا حياتهم العملية بعد ان عاهدوا الله على الاتزام باخلاقيات المهنة ورددوا قسم الطبيب

و ألقت الدكتور ريم الكباريتي كلمة تهنئة لهم ولاهلهم بمناسبه التخرج والانتهاء من مشوار الدراسه الملئ بالصعوبات بالاضافه الى اغترابهم واهلا وسهلا بهم فى وطنهم التانى مصر وانهم يعدوا من افضل الخريجين وذلك على مستوى الجامعات المحليه والعالميه وذلك لاصرار اداره الجامعه ان يكون خريجها متميز ومختلف ومن الان هم سفراء جامعه عين شمس فى بلادهم و دعتهم للتواصل المستمر مع الجامعة من خلال رابطة الخريجين بالجامعة.

كما ألقت ا.د. نيرة مصطفى مدير مكتب الطلاب الوافدين بكلية الطب
كلمة اوضحت فيها مجهودات مكتب الطلاب الوافدين و تطويره لتقديم الدعم الاكاديمي و غير الاكاديمي و الأنشطة العلمية و الترفيهية للطلاب الوافدين و شجعت الخريجين على بذل الجهد في حياتهم العملية.

و. كما القى ا.د احمدابو حليمه استاذ امراض القلب في الولايات المتحدة الأمريكية و خريج الكلية كلمة عبر الفيديو لتشجيع الطلاب بناء على تجربته الشخصية ووضح ان خريج عين شمس هو من اقوى الخريجين وانهم يجب ان يفتخروا ويقفوا رافعى الرأس لانهم خريجى جامعه عين شمس العريقه.

ألقى د مايكل ماتيانج الملحق الثقافي لدولة جنوب السودان و خريج جامعة عين شمس كلمة تهنئة للخريجين متمنيا إنشاء فروع للجامعة في البلدان المختلفة ومن ضمنها جنوب السودان لنشر العلم و المعرفة.

كما ألقى ممثلون للخريجين كلمات تعبر عن شكرهم لبلدهم الثاني مصر وشكرهم للكلية و أعضاء هيئة التدريس لما قدموه لهم من علم و معرفة وخبرات اصقلت شخصياتهم خلال رحلتهم الدراسية.

ثم قام ا.د. محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس وا.د على الأنور عميد الكلية  بتكريم الخريجين و تسليم الشهادات لعدد ٢١٥ خريج وخريجه من ١٧ جنسية متنوعة مثل فلسطين و الأردن و سوريا و العراق و السعودية و البحرين و ماليزيا و نيجيريا و اندونسيا و الصومال و تشاد.

جدير بالذكر أن الحفل تضمن بعض الفقرات الفنية من الشعر  والأناشيد.

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إدارة الوافدين بالجامعة الدكتور أسامة عبد الحى المستشفيات الجامعية جامعة عين شمس ا جامعة عين شمس

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