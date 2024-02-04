طريقة التأمين على عامل بالقطاع الخاص| تفاصيل

يعد التأمين من بين الأمور التي تشغل بال الموظفين خاصة موظفي القطاع الخاص وعليه تسعي الدولة إلي تقديم خدماتها لكافة المواطنين وذلك من خلال مد الحماية التأمينية لتشمل القطاع الخاص حيث تتيح التأمينات الاجتماعية إمكانية الحصول علي الحماية التأمينية للعاملين في القطاع الخاص.

خطوات التأمين على عامل بالقطاع الخاص



ووفق القانون 148 لسنة 2019 واللائحة التنفيذية يتم الزام صاحب العمل بتقديم طلب اشتراك مؤمن عليه خلال أسبوعين من التحاق أي عامل بالعمل لديه.



وهناك مجموعة من الإجراءات اللازمة والتي يلزم علي القيام من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص، والتي تبدء بهذه الخطوة حيث يجب ان يقوم صاحب العمل أو الشخص المفوض عنه بتحرير نموذج رقم 1 (س1) من أصل وصورتين يدوياً (مستوفي كافة التوقيعات الموجودة بكل دقة ) أو إلكترونياً عند التحاق أي عامل بالخدمة لديه إلي مكتب التأمينات الذي يقع في دائرته النشاط خلال أسبوعين من تاريخ التحاق العامل بالعمل لديه.

الأوراق المطلوبة للتأمين على عامل بالقطاع الخاص



وهناك مجموعة من المستندات والأوراق المطلوبة من أجل التأمين على عامل بالقطاع الخاص والتي تتضمن مايلي :-

- تشمل الأوراق المطلوبة إحضار صورة المستند الدال علي تاريخ الميلاد مميكن.

- وتتضمن المستندات المطلوبة يجب على صاحب العمل أن يحضر صورة من المؤهل الدراسي وما يفيد الاشتراك بالنقابات المهنية بالنسبة لبعض الفئات مثل ( مهندس – طبيب – محام – محاسب )

- ومن بين الأوراق المطلوبة تقدم صورة بطاقة الرقم القومي للعامل الملتحق بالعمل.



- وتتضمن الأوراق المطلوبة قرار التعيين أو بيان معتمد بتاريخ بدء مدة الإشتراك أو نسخة من عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص إن وجد.

- ومن بين المستندات المطلوبة تقديم إقرار إستلام العمل إن وجد.

- كما يجب احضار صحيفة البيانات الأساسية في حالة وجود مدد سابقة.

- تقديم بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر.

- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.

- كما يجب إحضار إستمارة بيانات التغطية التأمينية للمؤمن عليه.

- تقديم استمارة س1 والأوراق السابقة إلي قسم المعلومات بمكتب التأمينات الذي يقع في دائرته نشاط صاحب العمل لإتخاذ اللازم نحو مراجعة وتسجيل النموذج.

خدمات توفرها التأمينات الاجتماعية

وتوفر التأمينات الاجتماعية مجموعة من الخدمات التي يمكن الحصول عليها إلكترونيا دون الحاجة إلى التوجه لمكتب التامين وتضممن مايلي :-

- إخطار العامل مكتب الهيئة عند التحاقه بعمل.

- الاستعلام عن الرقم التأميني بالرقم القومي

- كما يمكن أيضا القيام بتسجيل رقم تأميني

- إمكانية التأمين على العمالة غير المنتظمةمن بين الخدمات المتاحة عبر الموقع.

- كما يمكن من خلال الموقع الإلكتروني انهاء خدمة العمالة غير المنتظمة.

- خدمة التحاق عامل أجنبي بخدمة صاحب العمل قطاع خاص نمطي.

- الاستعلام عن مدد الاشتراك في التأمين الاجتماعي والأجور الخاصة.