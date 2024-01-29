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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات: صرف التعويض في أقل من شهر

حوادث السيارات
حوادث السيارات

قال إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، إن شخص يتعرض لحادث من السهولة أن يتواصل مع المجمعة بأي طريقة من طرق التواصل.

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وأضاف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، خلال حواره ببرنامج "كلمة أخيرة"، على قناة "أون إي"،: "ليس شرطا أن يحضر كل المستفيدين، فمن الممكن أن يحضر فرد عنهم ويقدم صور يتم فحصها لحين استيفاء الأصول"، لافتا: "لا يحضر إلى المجمعة إلا مرة واحدة لإمضاء كارت التحويل والفلوس تصله على الحساب".

 

وأشار  إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري على السيارات، : "مدة تسليم الفلوس من لحظة التبليغ حتى استلام الفلوس في حالة استيفاء جميع الأوراق تأخذ أقل من شهر لأن القانون فرض علينا صرف التعويضات خلال شهر".

السيارات

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