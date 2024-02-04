اجتماع مغلق بين وزير الخارجية ونظيره الفرنسي بالقاهرة.. تفاصيل

اجتمع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الأحد، مع نظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، بشكل مغلق.

وأكد السفير المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد عبر منصة "إكس". أنه جرى اجتماع ثنائي مغلق بين وزير الخارجية سامح شكري ونظيره الفرنسي الذي يقوم بأول زيارة له إلى القاهرة.

وثمن السفير أحمد أبو زيد العلاقات الاستراتيجية بين مصر وفرنسا، مشيرا لتطلع مصر وفرنسا للعمل سوياً للدفع بشراكة القاهرة وباريس نحو آفاق أرحب، وتعزيز تنسيقنا الوثيق بشأن التحديات المشتركة.

وبدأ وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، أمس السبت، جولة شرق أوسطية تستمر حتى الثلاثاء القادم يناقش خلالها الآفاق السياسية لمرحلة ما بعد الحرب في غزة.