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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تربوي يوضح لطلاب الثانوية العامة كيفية التعامل مع ورقة الامتحان.. فيديو

الخبير التربوي الاستاذ
الخبير التربوي الاستاذ احمد الشاعر

قدم الخبير التربوي وأستاذ مادة التاريخ بالثانوية العامة أحمد الشاعر بعض النصائح للطلاب 
عن كيفية تعامل  الطلاب مع ورقة الامتحانات خاصة امتحانات الثانوية العامة بصفة خاصة. 

 

وقال الأستاذ أحمد الشاعر، إنه يجب علي الطالب أن يبدأ بالتدرب علي نظام الامتحان بكافة المواد الدراسية فور الانتهاء من منهجه، وأن يتم ذلك عن طريق حل العديد من الامتحانات دون تحديد وقت لزمن حل هذه الامتحانات و هذه هي المرحلة الأولي من التدريب. 

 

و تابع أحمد الشاعر أن المرحلة الثانية تشمل  تحديد زمن محدد للامتحان و يمكن القول ٤ أو ٥ ساعات كمرحلة ثانية للانتهاء من الامتحان ومراجعته مراجعة شاملة وأن يتأكد الطالب من حله ، و المرحلة الثالثة التدرب علي حل هذه التمارين في وقت يعادل وقت امتحانات الثانوية العامة و هو " ثلاث ساعات " و عند الانتهاء من الامتحان في الوقت الصحيح ، تأتي المرحلة النهائية  التدرب علي حل النماذج في زمن " ساعتين " أقل من وقت الامتحان وذالك لتدريب الطالب علي التفكير السريع و سرعة الاستيعاب و ترك وقت فراغ له في الامتحان ليراجع و يتأكد من إجاباته. 

 

و قال الخبير  التربوي عن كيفية التعامل مع ورقة الامتحان تحديدا يجب أن نقسم الورقة إلى جزئيات  بحسب وقت الامتحان و نحصر عدد أسئلة الامتحان و نحدد أنه يجب أن يتم حل كل سؤال في زمن لا يتجاوز الدقيقتين، و أقصى زمن يمكن للسؤال الصعب أنه نتوقف عنده هو خمس دقائق ، و يفضل لنا أن نترك الأسئلة  الصعبة و التي توقفنا لنهاية الوقت.

 

و أشار إلى أن ترك الأسئلة الصعبة لحين الانتهاء من حل باقي الامتحان يجنب الطالب التوتر و التشتت و ما يمكن أن يؤثر سلبا علي باقي الامتحان ، كما أنه يمكن ان يجد الطالب حلا لهذه الأسئلة او ما يواجهه لحلها بين سطور باقي ورقة الامتحان . 

Jobs Education الخبير التربوي المرحلة النهائية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة الامتحانات

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