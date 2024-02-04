الزمالك يواصل تدريباته استعدادا لمواجهة الإسماعيلي

واصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز في إطار الاستعدادات لمواجهة الإسماعيلي المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز .

وشهد مران الزمالك الصباحي التركيز على الجوانب الفنية، و خاض الفريق العديد من الجمل الفنية التي شرحها جوميز للاعبين قبل المران.

وحرص المدرب البرتغالي على متابعة التدريبات ومنح تعليمات مستمرة للاعبين خلال المران، وتصحيح الأخطاء.

ويواصل فريق الزمالك تدريباته استعداداً لمواجهة الإسماعيلي المقرر لها يوم 19 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويخوض الزمالك مران اليوم على فترتين بناء على قرار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق.