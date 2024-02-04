عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ: نتعاون مع AWS لتعزيز الابتكار وريادة الأعمال

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ برعاية أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن تعاونه مع شركة أمازون ويب سيرفيسز (AWS) الرائدة عالميًّا في مجال الحوسبة السحابية؛ بهدف تقديم الدعم المتكامل للشركات الناشئة، والذي يُمكّنها من الاستفادة القصوى من مزايا الحوسبة السحابية.

وأكد د.ضياء خليل المدير التنفيذي لصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ أن هذا التعاون يأتي في إطار جهود الصندوق لتشجيع الطلاب ورواد الأعمال، وتطوير مشاريعهم الابتكارية من خلال تقديم الدعم وكافة الموارد التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى واقع ملموس؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 التي ترتكز في أحد محاورها على توفير بيئة محفزة وملهمة للشباب المبدع، وتشجيع ريادة الأعمال، وربط الابتكار بالصناعة الوطنية، مشيرًا إلى أهمية هذا التعاون كخطوة هامة نحو دعم وتعزيز الشركات الناشئة، لافتًا إلى نجاح صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ في احتضان XYZ شركة ناشئة مبتكرة حتى الآن.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا التعاون يُتيح لرواد الأعمال المؤهلين فرصة الحصول على رصيد 5000 دولار من أمازون ويب سيرفيسز (AWS) صالح لمدة عامين للشركات الناشئة والمؤهلة، كما أنه يفتح الباب أمام الشركات الناشئة للحصول على مجموعة شاملة من الموارد والدعم الفني والتدريب المتقدم لتطوير مشاريعها بأعلى كفاءة وبأقل تكلفة، وذلك من خلال الدعم المقدم من منصة "Learn on AWS"، التي توفر مجموعة متنوعة من الموارد التعليمية والتدريبية للشركات الناشئة.

وأشار د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ إلى المزايا الأخرى التي يوفرها هذا التعاون لأصحاب الشركات الناشئة، منها حصولهم على الإرشادات والدعم المتخصص من خلال خدمة مطوري خدمات أمازون ويب سيرفيسز (AWS)، وخدمة المستشار الموثوق؛ للاستفادة من الإرشادات القيمة حول أفضل الممارسات، فضلاً عن الاستفادة من القوالب الجاهزة، واستخدامها في مختلف المجالات، كبنية تحتية لتلك الشركات؛ مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لبناء وتطوير المشاريع الناشئة.

Jobs Education استراتيجية الوطنية للتعليم العالي البحث العلمي الابتكار وريادة الأعمال التعليم العالي والبحث العلمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ