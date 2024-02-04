عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مدينة الأبحاث العلمية تنظم ورشة عمل حول "أساسيات وأحدث استخدامات الـ كروماتوغرافيا"

التعليم العالي
التعليم العالي

أكد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على أهمية دور مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، في العمل على دعم جهود تطوير منظومة البحث العلمي، من خلال الارتقاء بالأداء البحثي ومُخرجات الابتكار والتأثير المُجتمعي، فضلًا عن توفير خدمات التدريب والاستشارات ونقل التكنولوجيا لجهات الإنتاج والخدمات في مصر، بالإضافة إلى تنفيذ المشروعات التطبيقية لتطوير الأداء في مجالات عدة لخدمة الاقتصاد الوطني، وكذلك التعاون المُستمر مع المؤسسات القومية والدولية في مجال تنمية ونقل وتوطين التكنولوجيا.

وفي هذا الإطار، نظم مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بمدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، بالتعاون مع شركة بيك للأجهزة العلمية ورشة عمل حول: "أساسيات وأحدث استخدامات، كروماتوغرافيا السائل عالية الدقة (HPLC)"، بحضور عمداء المعاهد البحثية وأعضاء هيئة البحوث بالمدينة، ومُمثلين عن شركات الأدوية، وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات، وأعضاء هيئة البحوث بالمركز القومي للبحوث، وطلاب الجامعات المصرية المختلفة، وذلك بمقر مدينة الأبحاث العلمية، بمدينة برج العرب الجديدة.

وأكدت د. منى عبداللطيف مدير مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، أن الورشة تأتي في ضوء الاستفادة من الامكانات والتجهيزات المعملية التي تمتلكها المدينة، فضلاً عن الخبرات التي يتمتع بها أعضاء هيئة البحوث لخدمة المجال الصناعي، والمُتمثلة في الصناعات الدوائية ودعمها بالأبحاث والاستشارات العلمية والمُخرجات الناتجة عنها، والعمل على تشجيع البحث العلمي فى المجالات التي ترتبط بالخطط التنموية للدولة، بالإضافة إلى القيام بكل ما يتعلق بالتعاون بين الجامعات والمراكز العلمية المرموقة والشركات الصناعية في المجالات العلمية والبحثية والتدريبية والتطويرية.

من جانبها، أشارت د. منال شلبى القائم بأعمال رئيس مركز تطوير الصناعات الدوائية والصيدلية والتخميرية بالمدينة، إلى أن الورشة تدور حول الكروماتوغرافيا لما له من أهمية كبيرة في عدة قطاعات، مُؤكدة أن تقنية الكروماتوغرافيا تلعب دورًا حيويًا في تحليل وفصل المركبات الكيميائية، والحيوية سواء في المُختبرات البحثية أو في مجالات مثل (الصيدلة والكيمياء)، إضافة إلى دورها في مراقبة الجودة في الصناعات والمُتمثلة في الأغذية والدواء.

وأوضحت د. منال شلبي أن هناك العديد من القطاعات التي تستفيد من التدريب على الكروماتوغرافيا من ضمنها، قطاع صناعة الأدوية لضمان نقاء المكونات ومراقبة الجودة، بالإضافة إلى قطاع الكيمياء الحيوية لتحليل المركبات الحيوية والتفاعلات الكيميائية في الأنظمة البيولوجية، فضلاً عن قطاع البيئة لفحص تلوث المياه والهواء وتحليل المُركبات العضوية، وكذا قطاع الطب الشرعي لتحليل العينات البيولوجية للكشف عن المواد المخدرة أو السموم، وكذا قطاع الصناعات الغذائية لتحليل المكونات الغذائية ومراقبة الجودة في إنتاج الأغذية.

Jobs Education الاستشارات العلمية التجهيزات المعملية البحث العلمي التطبيقات التكنولوجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

8 جنيهات| الدولار يهبط بقوة في السوق السوداء.. وهذا سعره رسميًا الآن

هبوط مرتقب.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق

هبوط مفاجئ في أسعار الذهب.. ورقم صادم لعيار 21 الآن  

أسعار الذهب تواصل الانخفاض.. ورقم غير متوقع لعيار 21 الآن

بعد الاعتداء على الحكم محمد عادل في مباراة كوت ديفوار ومالي.. ماذا سيفعل الكاف؟

إعلامي: جوزيه جوميز مدرب الزمالك الجديد ينفجر غضبا لهذا السبب

البنوك ترفع الفائدة على الشهادات وحسابات التوفير اليوم

انهيار أسعار الذهب وعيار 21 يتراجع 500 جنيه|ماذا حدث بعد قرار المركزي؟

ترشيحاتنا

مفاجأة سارة لجمهور الأهلي بشأن محمد الشناوي.. تفاصيل

الأطباء تدق ناقوس الخطر.. إعداد مقترحات بشأن قانون المسئولية الطبية وإرسالها للحكومة

مرتديًا الزي العسكري.. زيلينسكي يزور الجبهة في زابوريجيا

رسميا.. الزمالك يكشف أسباب الانسحاب من صفقة مصطفى أشرف وعلاقة الأهلي بالأمر

تحد من قدرات الحوثيين.. سوناك يعلق على الضربات الأمريكية البريطانية باليمن

خسائر فادحة لأوكرانيا في 24 ساعة.. مقـ.تل أكثر من 700 جندي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ 47.. 10 صور أثارت الجدل لـ زينة

خلي بالك.. سبب غير متوقع لزيادة انتشار الفيروسات

البنوك تراجع أسعار الفائدة.. وهذه أعلى 3 شهادات

رانيا يوسف تقدم دور راقصة في مسلسل جريمة منتصف الليل

فيديو

بعد الوردة والمصحف.. حقيقة زواج حورية فرغلي ونزار الفارس

لهدف غريب.. محاولة سطو مسلح على محل ذهب بتركيا |شاهد

مقطع فيديو لأردني قطع 3000 كيلو متر لأداء العمرة.. لن تتوقع كيف

طبيب تجميل ريهام سعيد: عليها فلوس.. والأخيرة ترد: أنت مش إنسان| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 38

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حرب الفولاذ والزجاج

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رأس الحكمة .. بيع أم استثمار ؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: تغول اللجنة الأوليمبية في قانون الرياضة

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: تفكيك الأزمة.. منطلقات للحوار الوطني الاقتصادي

غادة جابر

د. غادة جابر تكتب: وقف تمويل الأونروا تبرير لمجـ ازر إسرائيل

سلامة عمر

سلامة عمر يكتب: أنهلك وفينا الصالحون؟!

مني أحمد

منى أحمد تكتب: صوت الوطن

اﻟﻤﺰﻳﺪ