نتنياهو: لا أحتاج إلى مساعدة أحد لإدارة علاقتنا مع الولايات المتحدة

أكد رئيس وزراء سلطة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه لا يحتاج إلى مساعدة لإدارة علاقات تل أبيب مع الولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام عبرية.

وذكر نتنياهو"نقدر بشدة دعم الإدارة الأمريكية بقيادة بايدن ولا يعني ذلك أنه ليس بيننا خلافات".

ونقلت القناة 13 العبرية عن نتنياهو قوله: لن ننهي الحرب قبل تحقيق جميع الأهداف المتمثلة بالقضاء على حماس واستعادة الرهائن.

واعتبر نتنياهو أن الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل و"حان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى".

ويعد كلام نتنياهو ردا على وزير الأمن القومي في حكومته ايتمار بن جفير الذي دعا لتهجير الفلسطينيين وهاجم إدارة بايدن معتبر ا أن ترامب كان أفضل للاحتلال.

يأتي ذلك، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الأحد) مقـ.تل أحد جنوده في معارك غزة.

وذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» أن الجندي لقي حتفه في معارك جنوب غزة أمس (السبت).

ووفقاً لصحيفة «تايمز أوف إسرائيل» فإنه بمقتل هذا الجندي يرتفع عدد العسكريين الإسرائيليين الذين لقوا حتفهم منذ بدء العملية البرية في القطاع إلى 225.

كانت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، قد أعلنت أمس (السبت)، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 27 ألفاً و238 قتيلاً، و66 ألفاً و452 مصاباً منذ السابع من أكتوبر الماضي.