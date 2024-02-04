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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

الأوقاف: أكثر من 108 آلاف حلقة تحفيظ قرآن للنشء خلال أسبوعين

مساجد الأوقاف
مساجد الأوقاف

أطلقت وزارة الأوقاف مبادرة "حصن طفلك بالقرآن الكريم" خلال عطلة نصف العام من (27 يناير وحتى 8 فبراير 2024)، وذلك من السبت إلى الخميس يوميًّا عقب صلاة العصر في أكثر من ستة آلاف مسجد على مستوى الجمهورية، وتم عقد أكثر من 108 آلاف حلقة تحفيظ ومراجعة للجزء الثلاثين من خلال المساجد المشاركة في المبادرة .

الأوقاف: أكثر من 108 آلاف حلقة تحفيظ للنشء خلال أسبوعين

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وتعليمه وحسن تلاوته وفهم معانيه، وإيمانًا من وزارة الأوقاف بأهمية بناء وعي الطفل بناء كاملًا وسليمًا. 

جدير بالذكر أن إمام المسجد يقوم بمراجعة الجزء الثلاثين من القرآن الكريم مع بيان معاني المفردات ومقاصد السور من خلال كتاب (البيان على المنتخب) من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، مع شرح ما تيسر من الأخلاق والآداب العامة، وما زالت المبادرة مستمرة حتى نهاية إجازة نصف العام .

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الجيزة والشرقية والدقهلية.. الأعلى في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي ( 100) مسجد

حققت مديريات أوقاف الجيزة والشرقية والدقهلية أرقامًا قياسية في الحصول على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بإجمالي ( 100 ) مسجدًا ، حيث بلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الجيزة ( 37 ) مسجدًا، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية الشرقية ( 32)، وبلغت المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة بمديرية أوقاف الدقهلية ( 31 ) مسجدًا ، وذلك بإجمالي ( 100 ) مسجدًا للمديريات الثلاث، وجدير بالذكر أن المساجد الحاصلة على شهادة الاعتماد وضمان الجودة على مستوى الجمهورية بلغت ( 367 ) مسجدًا.

يأتي ذلك في إطار إعلان الوزارة عن برنامجها (شهادة الاعتماد وضمان الجودة) خلال عام 2023م واضعة في الاعتبار تميز هذه المساجد من حيث الأثر الدعوي لجميع الأنشطة الدعوية والمقارئ القرآنية ، وكذلك تقييم الأداء الدعوي للمسجد من حيث : مستوى الخطب والندوات والدروس الدينية والمقارئ ومكتبة المسجد ودروس ومقارئ السيدات والحضور الجماهيري ومدى ما يقدمه المسجد من خدمات للمجتمع المحيط به، وكذلك الجانب الإنشائي والمعماري للمسجد ومستوى الصيانة والنظافة به، وذلك من خلال المتابعة الميدانية وعمل استطلاعات الرأي عبر وسائل وزارة الأوقاف الإلكترونية .

الأوقاف حصن طفلك بالقرآن الكريم القران الكريم صلاة العصر تحفيظ للنشء وزارة الأوقاف

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