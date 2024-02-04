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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الإسكندرية يوجه بمتابعة تصريف مياه الأمطار بجميع المناطق الساخنة

صرف الاسكندرية تتابع
صرف الاسكندرية تتابع عمال تصريف مياه الأمطار

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بمتابعة تصريف مياه الأمطار ومواجهة التقلبات الجوية التي تتعرض لها المحافظة والتعامل مع أي أحداث طارئة.

وفي هذا الصدد، تابعت المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة تواجد جميع الأجهزة التنفيذية بالمناطق الساخنة بالإسكندرية،و أكدت على الدفع بسيارات الشفط لإزالة أي تجمعات للمياه فور تساقط الأمطار لتيسير حركة المرور وسرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين والتعامل الفوري معها مع تكثيف الاستعدادات اللازمة لمواجهة أي آثار سلبية ناتجة عن حالة الطقس غير المستقرة.

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وأعطى المحافظ توجيهاته لجميع الأجهزة التنفيذية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة على مدار 24 ساعة، في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.

يأتي ذلك في إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض في درجات الحرارة.

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